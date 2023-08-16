В США допустили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS

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В Белом доме США заявили, что решений по поводу отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, однако такая возможность сохраняется.
«У меня нет никакой обновлённой информации касательно ATACMS. Президент США Джо Байден сказал, что возможность их отправки рассматривается. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине», — приводит РИА Новости слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Он ещё раз подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
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Мелисса Тимофеева