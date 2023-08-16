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В США допустили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS

16 августа 2023, 19:21

Фото: istockphoto.com/Binnerstam

В Белом доме США заявили, что решений по поводу отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, однако такая возможность сохраняется.

«У меня нет никакой обновлённой информации касательно ATACMS. Президент США Джо Байден сказал, что возможность их отправки рассматривается. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине», — приводит РИА Новости слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он ещё раз подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

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#сша
#украина
#спецоперация
#вооружение
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Администрация США: Вступление Украины в НАТО через уступки России не обсуждалось
В Администрации США заявили, что не обсуждали новые условия вступления Украины в НАТО
16 августа 2023, 19:50

Фото: iStock/Michele Ursi

В Администрации США опровергли информацию о вступлении Украины в НАТО только в том случае, если она признает российскими свои бывшие территории. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.
Он добавил, что такие условия даже не обсуждались представителями США и Украины.

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что ошибся, сказав о вступлении Украины в НАТО только через территориальные уступки России.

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#украина
#нато
#россия
#сша
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Bloomberg: Финляндия создаст крупнейший в ЕС стратегический запас на случай техногенных катастроф
16 августа 2023, 19:46

Фото: istockphoto/naumoid

Финляндия планирует создать самый большой среди стран Евросоюза стратегический резерв на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими, биологическими или ядерными авариями. Проект уже получил финансовую поддержку от Еврокомиссии в размере 242 миллионов евро.
Руководитель проекта от министерства внутренних дел Финляндии отметила, что подобные техногенные угрозы еще более вероятны в текущей глобальной ситуации, что не может не мотивировать дополнительно Еврокомиссию. Большая часть стратегического запаса ЕС будет создана в течение 2024 года. Он будет включать в себя защитное и измерительное оборудование, детекторы, датчики, тестеры, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться экстренными службами и гражданским населением, в том числе во время пандемий.

Аналогичные накопительные системы стратегических запасов будут также созданы во Франции, Польше и Хорватии. Но в Финляндии этот резерв будет самым крупным и будет охватывать как защитные, так и медицинские материалы, предназначенные для функционирования механизма гражданской защиты населения стран ЕС.

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#лекарства
#вакцины
#оборудование
#ес
#финляндия
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ООН намерена участвовать в саммите БРИКС
16 августа 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/Askolds

ООН примет участие в предстоящем саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на офис генерального секретаря организации.
При этом, уровень участия ООН в саммите пока уточняется.

До этого лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. В числе этих стран: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. А Мексика заявляла, что не будет вступать в БРИКС «по геополитическим и экономическим причинам», однако приветствует участие в организации других стран. Официальный Мехико собирается и дальше укреплять «союз Северной Америки и всей Америки по причинам соседства», а также экономическим и геополитическим причинам.

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#оон
#саммит
#политика
#страны
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Мособлизбирком обучает членов УИК в новом формате
16 августа 2023, 18:38

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Избирком Московской области в этом году использует новый формат обучения членов участковых избирательных комиссий. Семинар проходил очно, однако одновременно его трансляция доступна онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Обучение было очень познавательным. Полученные навыки помогут не только в работе, но и в жизни. Мне очень понравился подобный формат. Сегодня была не только теория, но и практика. Спикеры задействовали нас всех, предлагая поучаствовать в дискуссии», – поделилась председатель УИК № 3246 города Чехов Ирина Глинянова.
На этот раз участие в семинаре приняли представители городских округов Серпухов, Кашира, Ступино и Чехов. Около 100 человек приехали на очное обучение, наряду с ними из зданий администраций коллективно подключались онлайн их коллеги.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#выбор
#голосование
#едг
#обучение
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Швейцария поддержала 11-пакет санкций ЕС против России
16 августа 2023, 18:30

Фото: iStock/william87

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против России, которые принял Евросоюз из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает швейцарское правительство – Федеральный совет.
На заседании Федерального совета, который прошёл 16 августа, было принято решение о том, чтобы перенять меры из 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. В связи с этим, Швейцария ввела запрет на продажу товаров 87 предприятиям России, а также тех продуктов, которые могут поспособствовать военному развитию России.

Несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария, не входящая в ЕС и НАТО, активно поддерживает ограничения в отношении России. Российское правительство, в частности, создало список недружественных стран, в который входит и Швейцария.

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#швейцария
#россия
#евросоюз
#санкции
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Политолог Ведруссов назвал НАТО организацией позавчерашнего дня
16 августа 2023, 17:51

Фото: РИА Новости

Политолог Александр Ведруссов высказал мнение о том, что НАТО теряет свою актуальность как организация, поэтому уже к концу десятилетия она и вовсе может прекратить своё существование.
Он добавил, что Украина в том числе и по этой причине не сможет вступить в Североатлантический альянс.

«Если не рассматривать сценарии, что прилетят инопланетяне или поменяются полюса Земли, то Украина в НАТО не будет никогда. НАТО — организация позавчерашнего дня. Она теряет актуальность по мере перемещения внимания на Китай, Юго-Восточную Азию. Далеко не нулевая вероятность, что к концу десятилетия не будет НАТО», — заявил в беседе с Pravda.Ru Ведруссов.

Он добавил, что вопрос существования НАТО был поставлен ещё со времён окончания холодной войны.

Кроме того, бывший депутат финского парламента Ано Туркиянен заявил, что Финляндия может покинуть НАТО из-за недовольства обычных людей.

«Многие жители Суоми очень недовольны тем, что не спросили их мнения по поводу вхождения в НАТО. Их недовольство растёт, и я думаю, что при определённых условиях Финляндия может бросить всё и выйти из состава НАТО», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» главный редактор информационного портала ANNA NEWS полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что кроме Финляндии покинуть блок в необозримом будущем могут Венгрия, Греция, Болгария.

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#нато
#украина
#россия
#политика
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Путин: Из-за деградации МОК возникнут новые спортивные структуры
16 августа 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что из-за непомерной политизации мирового спорта и излишней коммерциализации Международного олимпийского комитета организация почти полностью деградировала. Это повлечет за собой возникновение параллельных спортивных структур.
В сфере международных спортивных состязаний непременно появятся новые структуры и организации, которые в состоянии будут взять на себя возрождение мирового спорта на принципах барона де Кубертэна, который так много сделал для возрождения олимпийского движения на принципах честной спортивной борьбы, без политической ангажированности и учета коммерческих интересов, отметил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин предложил заместителю премьер-министра Дмитрию Чернышенко совместно с Кабмином подумать о выплатах для участников спорта высших достижений, сравнимых с теми, которые получают спортсмены, участвующие в Олимпийских играх.

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#владимир путин
#спортсмены
#лидер
#олимпиада
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В НАТО отказались от слов о том, что Украина должна уступить России земли ради альянса
Йенссен назвал ошибкой свои слова об уступке земель Киевом ради вступления в НАТО
16 августа 2023, 17:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что его слова о том, что Украина должна уступить территории России, чтоб вступить в альянс – это ошибка, в интервью Verdens Gang.
«Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», - прокомментировал ситуацию Йенссен. 

Ранее же Йенссен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России.  

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - заявил он. 

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#нато
#украина
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В МИД Индии объяснили, почему Зеленский не будет участвовать в саммите G20
Министр иностранных дел Индии Джайшанкар рассказал о целях саммита G20 в сентябре
16 августа 2023, 17:13

Фото: iStock/Bet_Noire

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Зеленский не был приглашён на саммит G20, потому что урегулированием конфликта между Россией и Украиной должен заниматься Совбез ООН. Об этом сообщает РБК.
Причиной такого решения, по словам министра стало то, что G20 изначально создавалась как международная площадка для решения вопросов глобального развития. Большая двадцатка так и будет придерживаться своей цели, а российско-украинский конфликт не входит в круг рассматриваемых вопросов.

Саммит G20 пройдёт 9-10 сентября в Нью-Дели.

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#саммит
#индия
#украина
#россия
#конфликт
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