В США главе Пентагона Остину предложили платить не больше одного доллара

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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что справделиво было бы платить главе Пентагона Ллойду Остину зарплату в пределах одного доллара.
Грин не пошутила, а оформила эту инициативу как поправку к проекту военного бюджета. 13 сентября палат представителей рассмотрит такую возможность.
По мнению конгрессвумен, Остин совершенно не справляется со своей работой, и, помимо всего прочего, поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов Америки.
Ранее Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после того, как бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в эфире телеканала Fox News рассказал о том, что Байден в годы своего вице-президентства предлагал взятку за отстранение Шокина от должности.
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«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», - прокомментировала ситуацию Грин.
Ранее Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после того, как бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в эфире телеканала Fox News рассказал о том, что Байден в годы своего вице-президентства предлагал взятку за отстранение Шокина от должности.
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Евгения Парфентьева