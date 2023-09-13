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В США главе Пентагона Остину предложили платить не больше одного доллара

Конгрессвуман Грин предложила снизить зарплату главе Пентагона Остину до доллара
13 сентября 2023, 20:49
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что справделиво было бы платить главе Пентагона Ллойду Остину зарплату в пределах одного доллара.
Грин не пошутила, а оформила эту инициативу как поправку к проекту военного бюджета. 13 сентября палат представителей рассмотрит такую возможность.

«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», - прокомментировала ситуацию Грин.


По мнению конгрессвумен, Остин совершенно не справляется со своей работой, и, помимо всего прочего, поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов Америки.

Ранее Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после того, как бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в эфире телеканала Fox News рассказал о том, что Байден в годы своего вице-президентства предлагал взятку за отстранение Шокина от должности.

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Кореевед Асмолов назвал основные сферы сотрудничества России и КНДР
13 сентября 2023, 20:43

Фото: istockphoto.com/Артем Геодакян

Кореевед Константин Асмолов отметил, что Россия и КНДР, в первую очередь, сотрудничают в сферах гуманитарной и культурной.
«Я должен отметить сферу гуманитарную, а также культурный обмен и контакты по линии ученых. Многие же другие сферы сотрудничества блокируются санкциями по линии Совбеза ООН, и открытое их нарушение повлечёт риски. Сейчас Москва пытается искать «дыры в санкционном заборе», и очень важным является предложение запускать спутники КНДР на российских ракетах-носителях», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Асмолов.

В сфере военного сотрудничества, по словам эксперта, не всё так просто. При этом у Запада на фоне какого-либо взаимодействия стран возникает истерика, которая создаётся для того, чтобы отвлечь внимание общественности от тесного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула.

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#запад
#политика
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Боец ММА Джеффри Монсон стал депутатом парламента Башкирии
13 сентября 2023, 20:35

Фото: РИА Новости/Николай Сидоров

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Джеффри (Джефф) Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, стал депутатом Курултая (Государственного собрания) Республики Башкортостан. Это стало известно по итогам Единого дня голосования, прошедшего во многих регионах страны с 8 по 10 сентября.
Весной 2023 года он выиграл в праймериз партии «Единая Россиия», членом которой является, и стал кандидатом в депутаты башкирского парламента. Ранее Монсон заявлял о намерении баллотироваться в Государственную думу РФ в 2026 году, напоминает ТАСС. Мандат депутата Курултая Башкирии — не единственный опыт бойца в политике. С 9 сентября 2018 года он является депутатом окружного Совета в Красногорске (Московская область).

От гражданства США Джефф Монсон отказался еще в 2018 году, когда стал гражданином России. Сейчас ему 52 года. Он выступал в разных версиях смешанных единоборств, в том числе и в чемпионате UFC. Всего в октагоне Монсон провел 87 боев, в которых одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и один поединок свел вничью.

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#московская область
#сша
#джефф монсон
#депутаты
#рф
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Песков: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны
13 сентября 2023, 20:34

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла сегодня, 13 сентября, на космодроме «Восточный». 

Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на полгода
13 сентября 2023, 20:21

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против российских граждан и организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС сегодня, 13 сентября.
В документе говорится о том, что Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, то есть до 15 марта 2024 года. В организации уточнили, что исключили из списка граждан России, в отношении которых будут продлены персональные санкции, четырех человек, имена которых не называются.

Впервые индивидуальные санкции против россиян были введены Евросоюзом в 2014 году. Рестрикциями предусмотрены, в частности, ограничения на поездки в страны ЕС, заморозка активов, запрет на предоставление денежных средств и других экономических активов лицам, включенным в санкционные списки.

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Гутерреш назвал главный фактор геополитических разногласий
Гутерреш: конфликт на Украине обостряет разногласия в мире
13 сентября 2023, 20:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Геополитические разногласия в мире обостряет конфликт на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине позволит снизить геополитические разногласия. 

Однако, по словам Гутерреша, высок риск «фрагментации» мира. Он заявил, что нельзя допустить разделения экономической и торговой системы. Также важно сохранить глобальную единую сеть Интернет. В случае потери этих составляющих, мир потеряет порядка семи триллионов долларов.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ​назвал ООН фиктивной организацией, от которой не стоит ждать конкретных действий, приводящих к положительным результатам.

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#украина
#конфликт
#оон
#сво
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Инаугурация губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва пройдёт 14 сентября
13 сентября 2023, 19:47

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В четверг, 14 сентября, пройдёт инаугурация губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Церемония вступления в должность губернатора Подмосковья Воробьёва начнётся в 12:00 в областном Доме Правительства.

На инаугурации будут присутствовать члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций.

Кроме того, участниками церемонии станут деятели культуры, науки и искусства, сферы образования и спорта, руководители областных средств массовой информации, участники СВО и почётные граждане региона.

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#выборы
#губернатор
#московская область
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Перед дворцом правительства Словакии подрались экс-премьер и бывший глава МВД
13 сентября 2023, 19:33

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Перед дворцом словацкого правительства в центре Братиславы сошлись в рукопашной бывший премьер-министр страны Игор Матович и экс-глава министерства внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк.
По свидетельству очевидцев, конфликт между политиками возник в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам миграции, но потом от обмена словесными выпадами он перешел в область боев без правил. Схватка оппонентов была снята на видео и выложена в интернет новостным порталом pravda.sk.

Пресс-конференцию перед дворцом правительства проводила оппозиционная партия «Направление-социальная-демократия». Бывший премьер, лидер правоконсервативной партии «Обычные люди и независимые личности» подъехал к площади на вездеходе, включил установленные заранее репродукторы и принялся заглушать выступления участников встречи с журналистами резкими критическими выпадами в адрес социал-демократов, часто напрямую задевая бывшего главу МВД.

Калиняк с несколькими сторонниками подошел к вездеходу и, когда управлявший машиной Матович открыл дверь, попытался вырвать у него микрофон. Тот начал сопротивляться и получил удар в лицо. Экс-премьер решил не оставаться в долгу и пнул бывшего министра ногой в грудь. Потасовку между политиками удалось остановить подоспевшему полицейскому, после чего бывший премьер покинул поле боя.

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#удар
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В США с ужасом осознали закат эры прежнего миропорядка
Блинкен назвал союз РФ и КНР самой острой угрозой миропорядку
13 сентября 2023, 19:21

Фото: iStock/Sefa kart

Сейчас человечество может наблюдать конец миропорядка, сложившегося после холодной войны, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», - прокомментировал ситуацию Блинкен.

Ранее госсекретарь США выразил надежду на то, что Илон Маск продолжит предоставлять Украине услуги спутников Starlink в полном объёме. При этом, Блинкен не стал комментировать сообщения о том, что Маск якобы обсуждал предоставление Украине услуг спутников Starlink с Россией. Такие слухи распространились после того, как американский предприниматель сорвал атаку Киева на российский флот.

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#сша
#война
#россия
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Названа страна, в которой разместят новую базу НАТО
Министр обороны Болгарии Тагарев: на территории страны разместят базу НАТО
13 сентября 2023, 18:35

Фото: iStock/RomanBabakin

Болгария до 2025 года планирует разместить на своей территории военную базу НАТО стоимостью 50 млн евро. Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев.
Он отметил, что предстоит выстроить небольшой военный городок, который будет состоять из казарм, ангаров для хранения техники и иные объекты инфраструктуры. Также необходимо подготовить дорожную сеть для многонациональной боевой группы НАТО. Завершить работы планируется в 2025 году.

При этом, Токарев отметил, что точное место строительства базы пока не определено.

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