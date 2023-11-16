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Группа американских сенаторов предложила законопроект, запрещающий военнослужащим США сотрудничать с Россией и Китаем.
Такие запреты, по мнению сенаторов, предотвратят попытки «противников США» использовать против Штатов данные, полученные в ходе сотрудничества.
При этом, сенатор Марк Келли высказал мнение о том, что ВС США являются «лучшими в мире» в и благодаря подготовке.
Ранее замруководителя министерства обороны РФ Александр Фомин высказал мнение о том, что США покрывают военные преступления Украины.
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«Наличие у отдельных лиц возможности трудоустраиваться или привлекаться к обучению иностранных противников специальным навыкам, полученным в ходе службы в ВС США, представляет существенный риск, который может быть использован иностранными противниками против интересов США», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее замруководителя министерства обороны РФ Александр Фомин высказал мнение о том, что США покрывают военные преступления Украины.
«США и их сателлиты декларируют цель нанесения РФ «стратегического поражения» и покрывают ради этого любые военные преступления Киева», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Фомина.
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Мелисса Тимофеева