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В США хотят запретить военным сотрудничать с РФ и КНР

16 ноября 2023, 14:52
Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Группа американских сенаторов предложила законопроект, запрещающий военнослужащим США сотрудничать с Россией и Китаем.
Такие запреты, по мнению сенаторов, предотвратят попытки «противников США» использовать против Штатов данные, полученные в ходе сотрудничества.

«Наличие у отдельных лиц возможности трудоустраиваться или привлекаться к обучению иностранных противников специальным навыкам, полученным в ходе службы в ВС США, представляет существенный риск, который может быть использован иностранными противниками против интересов США», — приводит RT текст соответствующего документа.


При этом, сенатор Марк Келли высказал мнение о том, что ВС США являются «лучшими в мире» в и благодаря подготовке.

Ранее замруководителя министерства обороны РФ Александр Фомин высказал мнение о том, что США покрывают военные преступления Украины.

«США и их сателлиты декларируют цель нанесения РФ «стратегического поражения» и покрывают ради этого любые военные преступления Киева», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Фомина.

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«Осталось недолго»: В США считают, что Зеленского уберут уже совсем скоро
Макговерн: Зеленского уберут уже совсем скоро
16 ноября 2023, 15:33

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

На фоне сокрушительного провала контрнаступления ВСУ всё больше возрастает вероятность того, что президента Украины Владимира Зеленского совсем скоро захотят убрать, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Это, действительно, плохая ситуация для Зеленского. Похоже, ему осталось недолго. Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского», - прокомментировал ситуацию Макговерн. 

Эксперт напомнил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются как вооружение и боеприпасы, так и человеческий ресурс. В то же время, поддержка западных союзников начинает иссякать. 

По мнению Макговерна, не остается уже никаких сомнений в том, что Россия выиграет в этом конфликте.

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#сша
#сво
#всу
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Политолог Рогулёв объяснил нежелание США сотрудничать с военными из КНР и РФ
16 ноября 2023, 15:20

Фото: istockphoto.com/Albert_Karimov

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, законопроект американских сенаторов о запрете сотрудничества с военными из России и Китая вызван обострением отношений между странами.
«Китай рассматривается в качестве главного противника, да ещё и с вопросом вокруг Тайваня не всё ясно. А Россию они пристегнули, потому что РФ не использовала американских военных и очень давно не проводила с ними совместных мероприятий. Законопроект — следствие раскрутки и обострения отношений, которое мы имеем последние годы», — отметил в беседе с RT Рогулёв.

При этом, политический обозреватель Андрей Перла, комментируя итоги встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина, отметил, что несмотря не на что США всё же вынуждены говорить с Китаем на равных.

«Эта новая реальность зафиксирована незадолго до встречи Си и Байдена Миршаймером — великим политологом современности. Он говорил, а Царьград цитировал слова о том, что в мире теперь три сверхдержавы: США, Китай и Россия. И это факт, который больше нельзя игнорировать», — заявил в беседе с «Царьградом» Перла.

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#россия
#китай
#законопроект
#политика
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Госдума приняла закон о бесплатном лечении жителей новых регионов РФ
ГД одобрила продление бесплатного лечения в новых регионах РФ до 2025 года
16 ноября 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому жители новых российских регионов могут получать бесплатное лечение без полиса ОМС до 2025 года.
Отмечается, что в нынешней версии закона бесплатное лечение без полиса ОМС предоставляется до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить предоставление медицинской помощи жителям ДНР, ЛНР, Херсконской и Запорожской областей, не имеющих полис ОМС, до 1 января 2025 года. 

Ранее сообщалось, что жителям новых регионов России разрешили не оплачивать капремонт многоквартирных домов до 2026 года. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства продлило с 2024 года на два года действие документа об отсрочке выплат.

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#госдума
#омс
#днр
#лнр
#херсонская область
#запорожская область
#лечение
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Государственная дума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих
16 ноября 2023, 15:07

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В четверг, 16 ноября, проходит пленарное заседание. На нем парламентарии в третьем и заключительном чтении приняли законопроект, согласно которому индексация зарплат госслужащих будет приостановлена до января 2025 года.
Эта приостановка не коснется сотрудников силовых структур. Согласно тексту правового документа, принятого в первом чтении, приостановка индексаций также затрагивала судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов, сенаторов, сотрудников полиции и военных. Финансовый эффект от изменений, вводимых новым законопроектом, должен составить 36 миллиардов рублей.

Позже в министерстве финансов РФ было объявлено, что приостановка индексации не будет затрагивать зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых структур. Соответствующие поправки в законопроект комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал внести в понедельник, 13 ноября.

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#законопроект
#поправки
#зарплаты
#рф
#госдума
#индексация
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Лавров: Сразу после остановки боёв в Газе нужно садиться за стол переговоров
16 ноября 2023, 14:42

Фото: kremlin.ru

Сразу после остановки боёв в секторе Газа необходимо садиться за стол переговоров и решать вопрос по государству Палестине, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время брифинга.
По мнению министра, единственный способ, которым можно решить ближневосточный кризис - это создать суверенное Палестинское государство. При этом, чем дольше этот вопрос будет откладываться, тем больше вероятность ещё большего расшатывания обстановки в регионе. 

«Поэтому мы подтверждаем нашу позицию о необходимости не затягивая, сразу после того, как боевые действия будут остановлены и гуманитарные нужды жителей сектора Газа будут удовлетворяться, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства», - прокомментировал ситуацию Лавров.

При этом, глава министерства всё же признал, что решить вопрос о суверенитете Палестины будет весьма не просто.

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#кризис
#государство
#сергей палестина
#израиль
#переговоры
#сектор газа
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В СФ призвали Зеленского перестать выдвигать условия по завершению конфликта
Цеков: Зеленский может потерять больше территорий, диктуя условия по конфликту
16 ноября 2023, 14:14

Фото: Сайт Кремля

Продолжая диктоваться собственные условия по миру на Украине, президент Владимир Зеленский рискует потерять больше территорий. Такое мнение выразил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Чем дольше Зеленский будет президентом Украины, тем меньше будет территория Украины. Чем дальше он будет диктовать условия, тем от Украины будет оставаться все меньше и меньше территорий», - цитирует РИА Новости слова Цекова.

Таким образом, он уверен, что конфликт закончится исключительно на условиях России без участия Зеленского. Цеков считает, что рано или поздно к власти на Украине придут нормальные люди, и они смогут договориться с Россией.

Цеков также считает, что Украине будет становиться всё сложнее получать поддержку от Соединенных Штатов Америки. По его словам, ситуация на фронте для Украины становится все хуже и хуже. Поэтому чем дальше, тем проблемнее будет получение средств от западных стран во главе с США, тем меньше будет выделяться помощи.

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#зеленский
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«Кровавый клоун»: Слуцкий ответил Зеленскому на слова о завершении конфликта
Слуцкий: Зеленскому остается только просить о мире и переговорах с Россией
16 ноября 2023, 13:46

Фото: kremlin.ru

Украине осталось только просить о мире и переговорах с Россией, об это заявил лидер партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. «Кровавый клоун» должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.

Он также подчеркнул, что в мирный договор, который, в перспективе, могут подписать Украина и Россия, вряд ли будет включать в себя условия киевского режима. 

Напомним, ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предупредил Украину о возможных проблемах с западной поддержкой и призвал её готовиться к тяжелым временам. Он также подчеркнул, что западные лидеры с растущим недоверием стали относиться к туманной перспективе победы ВСУ в конфликте.

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#россия
#договор
#украина
#всу
#киев
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Песков отказался комментировать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Кремль дорожит дружескими отношениями между Путиным и Си Цзиньпином
16 ноября 2023, 13:41

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден в очередной раз назвал китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать резкое высказывание главы Белого дома.
Выступая на брифинге перед журналистами, представитель Кремля сказал, что не считает нужным комментировать подобные громкие заявления, так как более значимым является совсем другое. По его словам, гораздо важнее настоящая дружба и доверительные отношения между лидерами России и Китая, которыми российская сторона очень дорожит.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочными и крайне безответственными подобные заявления американского президента, которые он позволяет себе не в первый раз. Она отметила, что Китай решительно не приемлет любые политические манипуляции.

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#китай
#мид
#отношения
#сша
#россия
#дмитрий песков
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Патрушев: США проводят эксперименты с биоматериалами славян
16 ноября 2023, 13:34

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты Америки продолжают проводить эксперименты с биоматериалами славян в своих секретных лабораториях, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
«США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии», - прокомментировал ситуацию Патрушев.

По его словам, американские лаборатории расположены в приграничных России государствах, в том числе и на Украине. Там ученые проводят эксперименты с биоматериалами, взятыми у представителей славянского народа. 

По мнению Патрушева, чтобы избежать биологической катастрофы, эту проблему необходимо решить.

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#ученые
#сша
#лаборатории
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