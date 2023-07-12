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В США инициировали поправки о выходе из НАТО и прекращении помощи Киеву

12 июля 2023, 07:29

Фото: iStock/rarrarorro

Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложила США выйти из НАТО и прекратить помощь Киеву. Об этом она сама написала в своем Twitter.

Она подготовила коррективы в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, в том числе предписывающих президенту Джо Байдену начать процесс выхода страны из НАТО, а также приостановить выделение помощи Киеву до завершения украинского конфликта. Кроме того, Грин предложила запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Ранее спецкомитет Палаты представителей провёл слушания по так называемому Закону о национальной обороне, который предусматривает выделение $886 млрд на военные нужды США.

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#США
#Украина
#Конгресс США
#Марджори Грин
#оборонный бюджет
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Le Monde: Французских инструкторов, обучающих солдат ВСУ, не волнует их дальнейшая судьба
12 июля 2023, 07:48

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Обозреватель французской газеты Le Monde Элиз Венсан завила, что французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба бойцов ВСУ.
В своей статье обозреватель рассказала о том, что обучение украинских солдат длится пять дней. Затем, проводится церемония проводов украинцев на возможную гибель. 

Издание Le Monde также приводит слова французского полковника Бенуа, который заявил о том, что будущее украинских военнослужащих не проблема страны. Францию не касается то, что с ним  станет.
Уточняется, что полигон, на котором тренируют украинских солдат находится в Польше. При этом, обучение проводят французские военнослужащие. 

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#ВСУ
#Украина
#потери
#обучение ВСУ
#Франция
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WP: Делегация США пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО
12 июля 2023, 07:19

Фото: сайт Кремля

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе.
Один из высокопоставленных лиц США сообщил в ходе беседы с журналистами о том, что члены делегации Штатов пришли в ярость из-за публикации президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Twitter. Об этом пишет издание The Washington Post.

Накануне, украинский лидер разместил на странице в своей сети сообщение, что возмущен тем, что НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения Украины в альянс на саммите. Он также заявил, что неопределенность союзников демонстрирует слабость. 
 
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#Зеленский
#НАТО
#США
#Украина
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Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
12 июля 2023, 06:36

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В восьмидесятую годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании вины Украиной . Об этом сообщает сайт нижней палаты польского парламента.
По данным польских СМИ, в голосовании приняли участие 440 депутатов сейма. Все они проголосовали за принятие документа.

В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» украинских националистов, в результате которого погибли более 100 тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь такой же судьбы.

Напомним, ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши. Слов «Извините, пожалуйста, мы просим прощения» полякам от Зеленского, по мнению Ясина, было бы вполне достаточно.

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#Польша
#Украина
#сейм
#Волынская резня
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РИА Новости: КНДР предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
12 июля 2023, 05:18

Фото: iStock/3DSculptor

КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на национальное Минобороны, пишет РИА Новости.
Ведомство предупредило все находящиеся в потенциальном районе падения ракеты японские рыболовецкие суда о необходимости «соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения».

Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство Японии по линии посольства в Пекине выразило официальный протест властям КНДР  в связи с произведенным запуском. «Действия КНДР угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества, они совершенно недопустимы», — добавил он (цитата по ТАСС).

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#КНДР
#Япония
#Японское море
#баллистические ракеты
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Пользователи Twitter высмеяли стоящего в одиночестве на саммите НАТО Владимира Зеленского
12 июля 2023, 04:56

По сервису микроблогов разлетелась фотография шестого президента Украины, который безрадостно стоял в одиночестве, пока лидеры стран НАТО и их жены разговаривали друг с другом. Об этом 12 июля пишет «Российская газета». и улыбались.
Фотографию выложил немецко-финский бизнесмен, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.



«Они попользовались им и бросили», — заметил один из комментаторов.  
«Пора избавиться от паразита», — добавил, в свою очередь еще один пользователь.

Выступление Зеленского на саммите альянса должно было начаться в 18:00 по московскому времени 11 июля, но украинский президент отказался от него из-за формулировки декларации о приеме Украины в НАТО.

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#фотографии
#саммит НАТО
#Вильнюс
#Владимир Зеленский
#Twitter
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Великобритания выделит Украине $65 млн. на ремонт поврежденной техники
12 июля 2023, 02:10

Фото: iStock/andriano_cz

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи поставит Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств, а также выделит $65 млн на ремонт поврежденной в боях техники. Об этом заявили 12 июля в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.
В заявлении указывается, что транспортные средства британской армии (включая боевые гусеничные машины разведки) будут переданы Киеву для подвоза боеприпасов и техники, эвакуации раненых солдат и восстановления поврежденных средств, так как это является «критически важным условием» для продолжения контрнаступления Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, «международные партнеры» Великобритании (прежде всего по G7 и Североатлантическому альянсу) предоставят Украине больше средств обороны, а также усилят обмен разведданными и подготовку личного состава. А в самом Соединенном Королевстве под эгидой НАТО будет учрежден Центр реабилитации военнослужащих ВСУ.

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#Великобритания
#Украина
#военная помощь
#НАТО
#Риши Сунак
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Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов
12 июля 2023, 01:50

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен: нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену не следует все больше приближать американцев к третьей мировой войне.
«Мы не должны отправлять Украине наши последние запасы в ситуации, когда наш собственный арсенал, по словам продажного Джо Байдена, сократился настолько, что это представляет опасность», — подчеркнул Трамп.

По его словам, если поставка кассетных боеприпасов действительно, как это утверждает Байден, вызвана дефицитом обычных снарядов у Вашингтона, то «это лишь подтверждает необходимость немедленной деэскалации».

Ранее 45-й президент Америки назвал себя единственным человеком, способным предотвратить третью мировую войну, выступая на предвыборном митинге в штате Айова перед своими сторонниками. Он также вновь заверил их, что в случае своего возвращения в Белый дом в течение суток положит конец конфликту на Украине.

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#Дональд Трамп
#Джо Байден
#США
#Украина
#кассетные боеприпасы
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Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
12 июля 2023, 01:00

Фото: РИА Новости/Александр Щербак

Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, слова которого приводит РИА Новости.
«В СБ ООН растет недопонимание в связи с тем, что Дания, ФРГ и Швеция не предоставляют данные о расследовании подрывов "Северных потоков". Россия будет поднимать в СБ ООН тему подрыва "Северных потоков" до тех пор, пока виновные не понесут ответственность», — заявил Небензя на очередном заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.

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#Совбез ООН
#Россия
#Северные потоки
#расследование
#Василий Небензя
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Полянский: Россия готова пойти на повторное голосование в Совбезе ООН по гуманитарной помощи для Сирии
11 июля 2023, 23:40

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россию устроит повторное голосование по вопросу трансграничной гуманитарной помощи Сирии
Как написал дипломат в своем Telegram-канале, Запад вновь «устроил шоу» из голосования по вопросу гумпомощи арабской республике, тем самым спровоцировав Россию на применение права вето.

Сегодня Россия заблокировала западный вариант резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии на 9 месяцев. Затем Совет Безопасности не поддержал российский проект резолюции по этому же вопросу. Против выступили Великобритания, США и Франция, остальные делегации воздержались. Механизм трансграничной помощи действовал с 2014 года.

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#Россия
#Сирия
#Совбез ООН
#гуманитарная помощь
#Дмитрий Полянский
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