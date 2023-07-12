В США инициировали поправки о выходе из НАТО и прекращении помощи Киеву

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Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложила США выйти из НАТО и прекратить помощь Киеву. Об этом она сама написала в своем Twitter.
Ранее спецкомитет Палаты представителей провёл слушания по так называемому Закону о национальной обороне, который предусматривает выделение $886 млрд на военные нужды США.
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