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Дэниел Дэвис заявил, что любые гарантии НАТО Киеву могут спровоцировать ядерную войну
Любые гарантии безопасности НАТО для Украины приведут к эскалации противостояния между западными странами и РФ. Они могут также спровоцировать ядерную войну. Об этом заявил на портале 19fortyfive американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, все попытки втянуть Украину в зону ответственности стран, входящих в НАТО, могут принести миру катастрофические последствия, если произойдет любая эскалация.
Он выразил уверенность в том, что близорукость альянса запустила долгий, методичный и предсказуемый процесс развязывания конфликта у границ РФ, который длится на протяжении 15 лет. По его словам, он начался еще в 2008 году. Тогда альянс сообщил, что желает дать Украине членство.
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По его словам, все попытки втянуть Украину в зону ответственности стран, входящих в НАТО, могут принести миру катастрофические последствия, если произойдет любая эскалация.
«Любые твердые заверения Украины в том, что Соединенные Штаты или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску», подчеркнул Дэвис.
Он выразил уверенность в том, что близорукость альянса запустила долгий, методичный и предсказуемый процесс развязывания конфликта у границ РФ, который длится на протяжении 15 лет. По его словам, он начался еще в 2008 году. Тогда альянс сообщил, что желает дать Украине членство.
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Татьяна Лаврова