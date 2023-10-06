В США испугались испытаний крылатой ракеты «Буревестник»

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Майор американской армии в отставке Майк Лайонс выразил опасения относительно российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которая, по его словам, имеет потенциал поражать цели на территории США.
В интервью CBS News Лайонс отметил, что данное оружие является экзотическим из-за использования ядерной энергии для привода ракеты.
Он подчеркнул, что это дает России возможность увеличить дальность полета оружия малой мощности, потенциально ядерного, и позволяет ракете преодолевать десятки тысяч миль.
Согласно Лайонсу, размещение таких ракет в Арктике представляет серьезную угрозу для США, поскольку Россия смогла бы легко запускать их оттуда и атаковать цели на территории Соединенных Штатов.
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Он подчеркнул, что это дает России возможность увеличить дальность полета оружия малой мощности, потенциально ядерного, и позволяет ракете преодолевать десятки тысяч миль.
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Артем Кузьмин