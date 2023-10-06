Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США испугались испытаний крылатой ракеты «Буревестник»

В США испугались испытаний крылатой ракеты «Буревестник»

Майор американской армии Лайонс: «Буревестник» может поражать цели в США
06 октября 2023, 06:35
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Майор американской армии в отставке Майк Лайонс выразил опасения относительно российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которая, по его словам, имеет потенциал поражать цели на территории США.
В интервью CBS News Лайонс отметил, что данное оружие является экзотическим из-за использования ядерной энергии для привода ракеты.

Он подчеркнул, что это дает России возможность увеличить дальность полета оружия малой мощности, потенциально ядерного, и позволяет ракете преодолевать десятки тысяч миль.


Согласно Лайонсу, размещение таких ракет в Арктике представляет серьезную угрозу для США, поскольку Россия смогла бы легко запускать их оттуда и атаковать цели на территории Соединенных Штатов.

Читайте также:

ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото

Военный эксперт Корнев назвал самое страшное оружие ВСУ

В США раскрыли планы России по испытанию ракеты с ядерным двигателем
#сша
#россия
#эксперт
#оружие
#интервью
#ракеты
Читайте нас в
Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех
Профессор Сакс: американская русофобия берет свое начало в Британской империи
06 октября 2023, 06:55

Фото: iStock/nevenmn

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что американская русофобия имеет исторические корни в Британской империи. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он подчеркнул, что Британская империя проявляла сильное желание ослабить Россию, и эта тенденция можно проследить уже с XIX века и далее.
По словам ученого, именно влияние Британской империи способствовало закреплению русофобии в американской культуре. Джеффри Сакс также отметил, что британцы до сих пор сохраняют в себе чувство империи, что побуждает их поддерживать любые конфликты с Россией с энтузиазмом.

Он также уточнил, что в Великобритании были тепло встречены украинские контрнаступательные операции, несмотря на их значительные потери, и заключил, что ненависть к России может быть ослепляющей для британцев.

Читайте также:

«Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина»: Риши Сунака обвинили в трансфобии

Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

Британца арестовали за издевательства над онкобольным мальчиком
#женщина
#тепло
#мужчина
#операции
Читайте нас в
Sabah: Путин разрушил стратегию США по окружению России
06 октября 2023, 06:24

Фото: сайт Кремля

Обозреватель Берджан Тутар заявил, что президент РФ Владимир Путин сорвал попытку США уничтожить Россию с помощью Украины. Об этом пишет Sabah.
«Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России», — говорится в публикации.

Автор подчёркивает, что США в вопросе антироссийских санкций потерпели «глобальную неудачу».

«На Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой», — заключил Тутар.

Читайте также:

В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией

В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине

Экс-судья Наполитано: Россия стала сильнее после провального контрнаступа ВСУ
#сша
#россия
#борьба
#всу
#путин
#украина
Читайте нас в
Протестующие напали на кандидата в президенты США из-за Украины
Авто из кортежа кандидата в президенты США Рамасвами атаковали протестующие
06 октября 2023, 05:57

Фото: IStock/rarrarorro

Автомобиль из колонны кандидата в президенты США Вивека Рамасвами подвергся нападению со стороны протестующих после острой дискуссии на тему украинского конфликта, передает РИА Новости.
Кандидат Рамасвами находился в одной из кофеен в штате Айова, когда произошел спор с активистами на тему решения украинского кризиса. Он выразил свою точку зрения о том, как можно урегулировать ситуацию в Украине, включая необходимость организации переговоров между Киевом и Москвой, а также отказ от вступления Украины в НАТО, чтобы избежать прямого столкновения между США и Россией.

Согласно рассказу кандидата в президенты, после, как он описал, «цивилизованного» обсуждения, два активиста сели в свой автомобиль и столкнулись с одним из автомобилей из его кортежа. В момент аварии кандидат Рамасвами не находился в своем автомобиле.

Читайте также:

Глава МВФ Георгиева: В 2020–2023 годах мировая экономика потеряла $3,7 трлн

В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией

В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
#сша
#экономика
#автомобиль
#аварии
#нато
#шольц
Читайте нас в
В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
Журналист Важеха: Принятие Украины в ЕС станет самоубийством для Европы
06 октября 2023, 05:23

Фото: iStock/ValtimorN

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что принятия Украины в состав ЕС приведёт к отрицательным последствиям для самого Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X.
«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему», — говорится в публикации.

Важеха добавил, что если Украины присоединиться к ЕС, полянам придётся платить гигантские суммы из-за "абсурдной климатической политики" и терять средства на фоне прямой конкуренции с Киевом.

Читайте также:

Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из Евросоюза

В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен

Путин раскрыл реальные потери Киева с начала контрнаступления
#ес
#украина
#польша
#евросоюз
Читайте нас в
Филиппо: Избрание Трампа спикером палаты ударит по Зеленскому
06 октября 2023, 04:11

Глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если Дональд Трамп займет место спикера палаты представителей, то такое событие станет для Украины огромным ударом, в том числе и для президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.
«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!», — говорится в публикации.

Читайте также:

Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей

Трамп предложил американским властям перестать тратиться на Украину

СМИ: Трамп собрал деньги на предвыборную кампанию из-за скандалов
#деньги
#пост
#борьба
#трамп
Читайте нас в
Испания не стала запрещать въезд российских автомобилей
Посол РФ Клименко: Испания не стала запрещать въезд автомобилей из России
06 октября 2023, 03:55

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания не ввела запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Испании Юрий Клименко в беседе с «Известиями».
«По нашей информации, Испания на данный момент не приняла решение о запрете на въезд на свою территорию автотранспортных средств с российскими номерами», — подчеркнул Клименко.
Он также выразил надежду, что страна не будет вводить «эту абсолютно абсурдную и необоснованную меру» в будущем.

Кроме того, в сентябре власти Испании заявили, что не будут конфисковывать имущество российских граждан, прибывающих в Евросоюз рейсами, не вылетающими из России.

Читайте также:

В Латвии россиянам разослали письма с предложением покинуть страну

В четверг утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла

С начала 2023 года в России появилось рекордное число иностранных брендов
#дороги
#имущество
#испания
#письма
#евросоюз
Читайте нас в
В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
Юлиан Репке: Шольц приближает поражение Украины
06 октября 2023, 03:24

Фото: сайт Кремля

Журналист Юлиан Репке заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц приближает поражение Киева, отправляя ему системы ПВО. Об этом он написал в соцсети X.
«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии влечет за собой ее поражение в долгосрочной перспективе», — говорится в публикации.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

Читайте также:

У США осталось 7 млрд долларов для военной помощи Украине

На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ

СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна
#соцсети
#журналист
#фрг
#всу
#шольц
#пво
#олаф шольц
Читайте нас в
Производитель «Вязанки» поставит в Китай продукты из растительного белка
06 октября 2023, 03:07

Крупный российский производитель мясных продуктов компания «Аби» (торговые марки «Стародворье», «Горячая штучка» и «Вязанка») будет экспортировать продукты из растительного белка в Китай. В настоящее время готовятся документы для первой поставки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Сейчас компания оформляет документы для первой поставки в Китай. Будем поставлять замороженные полностью готовые продукты на основе растительного белка, а также замороженную десертную выпечку», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что компания приступила к производству продукции из растительного белка в 2022 году. В октябре была представлена линейка под брендом Foodgital, а с 2023 года стартовали продажи.

Читайте также:

​«Лукойл» возобновит поставки нефти на азербайджанский НПЗ STAR в Турции

В Богородском округе поддержали импортозамещающие предприятия

Названы лучшие экспортеры России по итогам 2023 года
Читайте нас в
Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из Евросоюза
06 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/macky_ch

Лидер польской оппозиции, бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии PiS Ярослав Качиньский планирует выход страны из Евросоюза (ЕС).
«У меня есть все больше сигналов, и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — заявил политик в ходе встречи с избирателями в четверг, 5 октября.

Туск добавил, что если Польша все же запустит процесс выхода страны из Евросоюза, то это будет «в сто раз хуже, чем для Британии».

При этом около 80% поляков устраивает членство в ЕС, так как для них открыты все границы, при этом Евросоюза шла «река денег».

Читайте также:

Польша выступила против миграционного соглашения с Евросоюзом

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Азербайджана

В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен
#польша
#ес
#евросоюз
Читайте нас в
Достижения.рф