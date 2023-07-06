В США могут разрешить военным употреблять и хранить марихуану

Члены палаты представителей США Тони Гонсалес и Мэтт Гаетц внесли на рассмотрение конгресса инициативу об отмене обязательных тестов на марихуану при зачислении и назначении в отдельные подразделения ВС США, а также о разрешении на ее употребление и хранение. Об этом пишет РИА Новости.