В США могут разрешить военным употреблять и хранить марихуану

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Члены палаты представителей США Тони Гонсалес и Мэтт Гаетц внесли на рассмотрение конгресса инициативу об отмене обязательных тестов на марихуану при зачислении и назначении в отдельные подразделения ВС США, а также о разрешении на ее употребление и хранение. Об этом пишет РИА Новости.
New York Times в апреле 2023 года сообщала, что количество рекрутов в армию Соединенных Штатов, проваливших тестирование на наркотики, в 2022 составило 4710 человек, при этом рост по сравнению с 2020 годом составил 33%.
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Диана Аванесян