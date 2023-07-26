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Агрессивная санкционная политика, излюбленная Вашингтоном, погубит Соединенные Штаты Америки, пишет американский журналист Кристофер Сабатини в издании Foreign Policy.
«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», - прокомментировал ситуацию Сабатини.
По словам журналиста, ограничения, которые вводят США, зачастую работают против них самих. К тому же, страны, против которых Штаты ведут санкционную войну, склонны объединяться против общего врага, что очень не выгодного самим американцам. Как это происходит и сейчас.
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