В США намерены допросить Секретную службу о найденном в Белом доме кокаине

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Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении допросить Секретную службу США в связи с обнаружением кокаина в Белом доме, сообщает РИА Новости.
«Мы, члены республиканской фракции надзорного комитета, намерены обратиться с вопросами к Секретной службе относительно кокаина, найденного в Белом доме», - дополнила она.Читайте также:
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Артем Кузьмин