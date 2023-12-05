В США напомнили Зеленскому об обещании, которое он не сдержал

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Глава Украины Владимир Зеленский забыл о своем обещании о том, что баллотироваться на второй президентский срок он не будет. Об этом пишет Welt.
Издание также сообщает, что стимулов к ведению переговоров с Россией у Зеленского будет мало, и территории, которые являются предметом спора, останутся за РФ.
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Анастасия Крестьянова