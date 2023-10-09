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В США назвали главное условие для государства, которое появится на месте Украины

Макгрегор: Государство на месте Западной Украины должно быть нейтральным к РФ
09 октября 2023, 21:09
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Государство, которое появится на месте нынешней Западной Украины, должно быть нейтральным к России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
«Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Он также отметил, что Россия никогда не позволит Соединенным Штатам создать на ее границах государство, агрессивно настроенное против Москвы.


Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в ходе телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом, заявил, что выступает против вступления Киева в НАТО. Он также выступил против «упрощенной» процедуры вступления Киева в Североатлантический альянс, которая подразумевала обход для Украины плана действий, необходимых к выполнению для всех будущих членов НАТО.

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В плену у ХАМАС находятся десятки людей с двойным гражданством
В ХАМАС заявили, что в плену находятся десятки людей с двойным гражданством
09 октября 2023, 21:19

Фото: iStock/nito100

Боевики ХАМАС заявили, что у них в плену находятся десятки заложников с двойным гражданством.
Отмечается, что в плену у палестинцев есть и люди, имеющие гражданство Российской Федерации.

Ранее представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Он также отметил, что казнь заложников будет транслироваться в формате аудио и видео.

В то же время президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста. 

По последним данным, число погибших в Израиле от нападения ХАМАС из сектора Газа к этому моменту составляет не менее 800 человек, а количество раненных достигло отметки 2400.

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#гражданство
#люди
#хамас
#сектор газа
#израиль
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Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах»
09 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах». Об этом говорится в заявлении израильской армии, которое было опубликовано в телеграм-канале.
Сообщается, что инцидент на границе с Ливаном закончен, угрозы новых происшествий отсутствуют. Армия Израиля отметила, что во время столкновений у границы с Ливаном силами Тель-Авива были убиты несколько человек, еще один вернулся обратно в Ливан.

Ранее министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер заявил, что Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него. Дермер добавил, что Израиль преподаст урок не только сектору Газа, но и Ирану, который скрыто участвует в этом военном конфликте. 

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#армия
#человек
#инцидент
#министр
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«Как во времена холокоста»: Президент Израиля высказался о жертвах атаки ХАМАС
Ицхак Герцог: Столько евреев не погибало за один день даже со время холокоста
09 октября 2023, 20:59

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к международному сообществу.
«По моему мнению, со времен холокоста столько евреев не погибали за один день. Со времен холокоста мы не видели такого, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших холокост сгоняли в грузовики и брали в плен», - прокомментировал ситуацию Герцог.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

По последним данным, число погибших в Израиле от нападения ХАМАС из сектора Газа к этому моменту составляет не менее 800 человек, а количество раненных достигло отметки 2400.

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#израиль
#хамас
#конфликт
#погибшие
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#сектор газа
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Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер
Министр: Израиль намерен преподать ХАМАС урок, чтобы никто не вздумал напасть
09 октября 2023, 20:29

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер заявил, что Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него, передает РИА Новости.
«Мы должны сломить их волю на такие действия на ближайшие десятилетия — не только ХАМАС, но и «Исламского джихада», но и других террористических группировок», — заявил министр по стратегическим вопросам Израиля.

Дермер добавил, что Израиль преподаст урок не только сектору Газа, но и Ирану, который скрыто участвует в этом военном конфликте. Он также обвинил Иран в финансировании террористов. По мнению министра, Тегеран обеспечивает порядка 90 процентов финансирования ХАМАС.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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Трамп раскрыл шокирующую правду о причинах конфликта Израиля и Палестины
Трамп: Конфликт Израиля и Палестины стал следствием разморозки иранских активов
09 октября 2023, 20:22

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Разгоревшийся между Израилем и Палестиной конфликт стал следствием разморозки американский властями иранских активов, заявил бывший президент США Дональд Трамп, во время выступления в штате Айова.
«Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов», - прокомментировал ситуацию Трамп. 

​Бывший глава США также отметил, что эти денежные средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. 

При этом, ранее сын Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что следующий военный конфликт, который разожгут США, вспыхнет на Тайване. Он также отметил, что каждое крупное вооруженное противостояние в современном мире - это результат слабости Соединенных Штатов.

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#иран
#израиль
#дональд трамп
#война
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ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома
ХАМАС пригрозил казнить по одному заложнику в ответ на каждую атаку Израиля
09 октября 2023, 20:16

Фото: iStock/Motortion

Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Запись с его заявлением которого была показана на телеканале «Аль-Джазира».
Абу Обайда добавил, что казнь заложников будет транслироваться в формате аудио и видео. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.

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#израиль
#безопасность
#видео
#война
#взрывы
#посол
#министр
#операции
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России так и не предоставили список жертв провокации в Буче, заявил Небензя
Небензя: Гутерреш так и не предоставил России список жертв провокации в Буче
09 октября 2023, 20:11

Фото: kremlin.ru

Генсек ООН Антониу Гутерреш так и не предоставил российской стороне список жертв провокации в Буче, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, во время заседания Совбеза ООН.
«А генеральный секретарь ООН так и не предоставил нам имена тех несчастных, чьи тела были аккуратно разложены на улицах украинскими боевиками после вывода оттуда в качестве жеста доброй воли российских войск на фоне успешно проходивших в Стамбуле мирных переговоров», - прокомментировал ситуацию Небензя. 

Напомним, после проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле российские военные покинули небольшой город Буча, расположенный в Киевской области. 31 марта градоначальник Анатолий Федорук в видеообращении подчеркнул, что в городе не осталось российских военных. Однако, 3 апреля тот же Федорук заявил, что после отхода из города ВС РФ в Буче похоронили 280 мирных жителей. Сразу после в сети начали всплывать видеоролики, на которых трупы жителей Бучи разложены вдоль дороги, якобы оставленные российской армией. 

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#тела
#украина
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МИД Израиля: ХАМАС должно обеспечить безопасность не менее 100 заложников
09 октября 2023, 20:00

Фото: istockphoto.com/Anton Litvintsev

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что боевики ХАМАС должны обеспечить безопасность не менее 100 заложников, которых они похитили. Об этом сообщает ТАСС.
Также сообщалось, что бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони взят в плен боевиками военного крыла палестинского движения ХАМАС. Кроме этого, было известно, что Боевики бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла движения ХАМАС, продолжают захватывать и отправлять в Газу гражданских и военных заложников. Известно о как минимум двух плененных женщинах-военнослужащих армии Израиля. Причем одной из них палестинцы переломали ноги.

7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа. В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.

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#израиль
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Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО
NY: Шольц сказал Байдену, что выступает против приглашения Киева в НАТО
09 октября 2023, 19:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в ходе телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом, заявил, что выступает против вступления Киева в НАТО, об этом The New Yorker сообщили четыре источника.
Отмечается, что такое заявление Шольц сделал перед саммитом НАТО, который состоялся в Вильнюсе в июле 2023 года. 

«Шольц четко дал понять, что выступал категорически против коммюнике (по итогам саммита), которое бы включало конкретное «приглашение» для Украины в НАТО», - прокомментировал ситуацию один из источников издания. 

Канцлер ФРГ также выступил против «упрощенной» процедуры вступления Киева в Североатлантический альянс, которая подразумевала обход для Украины плана действий, необходимых к выполнению для всех будущих членов НАТО.

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