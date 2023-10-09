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Государство, которое появится на месте нынешней Западной Украины, должно быть нейтральным к России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
«Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Он также отметил, что Россия никогда не позволит Соединенным Штатам создать на ее границах государство, агрессивно настроенное против Москвы.
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Евгения Парфентьева