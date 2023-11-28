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В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс подчеркнул, что стратегия российской специальной военной операции (СВО) отличается от подхода к войне за счет минимизации гибели мирных жителей при значительных потерях среди украинских вооруженных сил.
Для сравнения, Джонсон привел пример ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа, отметив, что изображения после бомбардировок становятся общедоступными, в то время как заявления Киева о большом числе гражданских жертв остаются без возможности подтверждения.
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