Фото: Сайт Кремля
Огромные потерли в рядах Вооружённых сил Украины заставляют Владимира Зелинского применять беспрецедентные меры для пополнения численности войск. Информацию сообщает интернет-издание Asia Times.
По мнению обозревателей издания, армия Украины не смогла достичь каких-то успехов на фронте, несмотря на поддержку со стороны Западных стран. Из-за потерь личного состава Киеву снова приходится проводить мобилизацию в стране.
Издание пишет, что киевский режим решил призывать в ряды военнослужащих группы населения, неподлежащих к призыву. Среди них оказались люди с инвалидностью. Кроме того, мужчинам призывного возраста запрещается покидать страну.
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«Киев прибегает к драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное число людей», — сообщается в статье.
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Алина Юрчак