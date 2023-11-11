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В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Bloomberg: у Пентагона остался один миллиард долларов на поддержку ВСУ
11 ноября 2023, 00:01
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Оставшийся бюджет в один миллиард долларов для пополнения арсеналов вооружений у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) стал предметом внимания в Пентагоне, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что задержки в финансировании вынудили Соединенные Штаты начать ограничивать поступление военной помощи для Украины.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что в свете ограниченного финансирования новые поставки военной помощи Украине будут уменьшаться.

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#поставки
#сша
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ЦАХАЛ заявил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы
ЦАХАЛ установил контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере сектора Газа
11 ноября 2023, 00:42

Фото: iStock/e-crow

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о захвате ключевых позиций радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Информация об этом появилась в официальном канале армии в Telegram.

По оценкам израильских военных, в ходе нескольких дней боевых действий было ликвидировано приблизительно 150 террористов, а также установлен контроль над стратегически важными пунктами ХАМАС.

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#рейд
#контроль
#telegram
#информация
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Минюст пополнил реестр иностранных агентов
Минюст России признал иноагентами политика Малова и журналиста Колдобского
10 ноября 2023, 23:54

Фото: iStock/vladj55

В пятницу, 10 ноября, Минюст России внес изменения в реестр иностранных агентов, включив в него новые имена.
Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, стали признанными иноагентами псковский политик Алексей Малов и журналист Сергей Колдобский (Шелин), а также проект «Гроза» и издание «Кедр.медиа».

По словам представителей Минюста, Сергей Колдобский «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и участвовал в создании сообщений и материалов, связанных с иностранными агентами. Алексей Малов, проживающий за пределами России, также участвовал в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Проект «Гроза» активно распространял информацию, направленную на формирование негативного образа России, а также недостоверные сведения о решениях и политике российских властей.

«Кедр.медиа» также принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности, а также распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.

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#гроза
#журналист
#проект
#медиа
#фейки
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Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин
Кадыров сообщил о назначении Дмитрия Кечкина главой Управление ФСБ по Чечне
10 ноября 2023, 23:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Дмитрий Кечкин стал новым руководителем Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Чеченской Республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.
«Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности», — отметил глава Чечни.
Дмитрий Кечкин ранее занимал пост руководителя Управления ФСБ Ингушетии. Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что под его руководством эффективность ведомства существенно повысится, а также подчеркнул, что будет улучшено взаимодействие с местными правоохранительными и властными структурами.

«Со своей стороны мы предоставим всю необходимую поддержку. Также я выразил благодарность Игорю Кочневу, который ранее возглавлял УФСБ РФ по ЧР, за проделанную им в республике результативную работу», — добавил Кадыров.
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#фсб
#пост
#рамзан кадыров
#сво
#рф
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В ЦАХАЛ заявили, что взяли под контроль опорные пункты ХАМАС в секторе Газа
10 ноября 2023, 22:20

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
Напомним, 8 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа. В ЦАХАЛ также заявили, что более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.

При этом, в результате одного из последних ударов Израиля по Газе погибла внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, об этом сообщает Safa. По информации палестинского агентства, Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой медицинского учебного учреждения. При этом, сколько девушке было лет - не уточняется.

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#израиль
#хамас
#палестина
#сектор газа
#армия
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ВВС США подтвердили начало испытаний бомбардировщика B-21 Raider
ВВС США приступили к летным испытаниям бомбардировщика B-21 Raider
10 ноября 2023, 21:53

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. Слова Стефанек приводит агентство Associated Press.
По словам представителя ВВС США, эти испытания — это очень важный шаг в обеспечении «долгосрочного и проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении Вашингтона и его союзников». Отмечается, что полет бомбардировщика B-21 Raider происходил около Палмдейла.

Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. Игнат подчеркнул, что партнеры Украины из Североатлантического альянса хотят детализировать процесс обучения солдат ВСУ.

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#пилоты
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В Нидерландах заявили, что западные издания используют порно-фото детей
10 ноября 2023, 21:52

Фото: iStock/Animaflora

Нидерландская журналистка Соня ван дер Энде, во время неофициального заседания СБ ООН, заявила, что западные издания используют порнографические фотографии украинских детей.
«Я недавно провела исследование жестокого обращения с детьми со стороны Украины и Запада. Я хочу поговорить о компании «Горсад Киев», - прокомментировала ситуацию дер Энде.

По её словам, эта компания специализируются на провокационных фотографиях детей и молодёжи, однако, на самом деле, на кадрах присутствуют несовершеннолетние дети. 

Одно из фото, которое было представлено на выставке в Австрии, она описала так - два мальчика, изображенных как гей-пара, смотрят снизу вверх на женские гениталии. 

Она также отметила, что одним из главных клиентов это компании является модный журнал Vogue.

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Захарова прокомментировала санкции Канады в отношении «Известий» и РЕН ТВ
Захарова о санкциях Канады: что вы хотите от режима, который аплодирует нацистам
10 ноября 2023, 21:16

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Канадой санкций против газеты «Известия» и телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщают «Известия».
«Что вы хотите от режима, который аплодирует нацистам», — пояснила Захарова.

Напомним, Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. В числе прочих под канадские санкции попали российские средства массовой информации, такие как: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН ТВ». Антироссийские санкции коснулись и физических лиц. Под них попали – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, российский политолог Дмитрий Суслов и певицу Жасмин (Сару Шор).

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#мид рф
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#канада
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В Иране заявили, что США не удастся спасти Израиль
Глава КСИР Ирана заявил, что США не смогут спасти Израиль
10 ноября 2023, 20:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что Соединенным Штатам Америки не удастся спасти Израиль, его цитирует Tasnim.
«Израиль представлял собой мощную разведывательную стену, рухнувшую во время военной операции ХАМАС. Израиль не может выжить со своей преступной историей, это путь к его упадку и уничтожению. Потенциал сдерживания Израиля подорван, и США не смогут спасти Израиль, он обязательно падет», - прокомментировал ситуацию Салами. 

При этом, ранее портал Intercept, опросив экспертов, выяснил, что США намеренно скрывают сведения о видах и количестве вооружений, передаваемом Израилю, чтобы не связывать их применение с огромными жертвами среди мирного населения сектора Газа.

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#сша
#израиль
#иран
#хамас
#палестина
#война
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На Западе пришли в ужас после хода Путина
Conversation: Польше нужно бояться усиления России после ее выхода из ДОВСЕ
10 ноября 2023, 20:09

Фото: сайт Кремля

Эксперт по международным отношениям Кентон Уайт заявил, что Россия может нарастить военную мощь после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), что должно обеспокоить Варшаву. Об этом сообщает Conversation.
По мнению Уайта, все, что оказывает воздействие на единство Североатлантического альянса — это благо для Москвы. Он также добавил, что прекращение ДОВСЕ будет существенной нагрузкой для НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы «пренебрежении контролем над вооружениями». 

Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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