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Россия победит в украинском конфликте, а Киев и НАТО потерпят поражение. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Теперь нет никакой неопределенности, переговоров не будет. Я думаю, что Россия сейчас решила, и они это признали, что единственный способ прекратить конфликт – это победить Украину. Так или иначе», — уверен Джонсон.
Он также добавил, что с поражением Киева проиграет и НАТО. По его мнению, конфликт уже находится в той стадии, когда решение путем мирных переговоров невозможно. Таким образом, уверен Джонсон, боевые действия закончатся только полной капитуляцией Киева, и Москва дала четко это понять, заключил эксперт.
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Элина Позднякова