Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Бывший советник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор заявил, что просьбы президента Украины Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
«Поведение Зеленского отвратительно. <...> Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор», — поделился мнением экс-советник.Он также добавил, что украинский лидер, который отправил на смерть огромное количество своих граждан, вызывает отвращение своим поведением.
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