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Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что западные государства и украинские националисты заставили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с РФ. Об этом Хо сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете. Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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Екатерина Коршунова