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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования.
По словам полковника, дезертирство и сдача в плен украинских солдат целыми войсками стало причиной паники президента Украины. Бывший глава Пентагона отметил хорошее отношение российских военных к пленным солдатам ВСУ и подчеркнул, что отказ бойцов от ведения боя, позволяет исключить выполнение бессмысленных приказов украинского военного командования.
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Анастасия Крестьянова