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Министра обороны Украины Алексея Резникова отправили в отставку из-за слишком затянувшегося конфликта с Россией, а также коррупции в украинской армии. Об этом пишет The New York Times.
«Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них - понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство», - говорится в материале издания.
Также украинские СМИ и общественные организации обвиняли Резникова в коррупции в армии. Кроме того, некоторые противники продержки Украины в Вашингтоне объясняли свое мнение именно коррупцией в Киеве.
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Элина Позднякова