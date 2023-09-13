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Проблемы в работе разведывательных служб США могут привести к вооруженному конфликту с Россией, об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в статье для издания Substack.
«Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», - прокомментировал ситуацию Херш.
Он также отметил, что разведслужбы США намеренно не предоставляют администрации Байдена «неудобные отчеты». По их информации, конфликт на Украине разворачивается в пользу Зеленского и его западных союзников.
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Евгения Парфентьева