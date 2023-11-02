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В США назвали пять возможных преемников Путина

AP оценило шансы пяти российских политиков занять место Путина
02 ноября 2023, 11:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Автор статьи американского агентства The Associated Press Джим Хайнц предположил, что президент России Владимир Путин может не выдвинуть свою кандидатуру, по этой причине на его место придет другой человек.
Одним из потенциальных преемников главы российского государства Хайнц назвал мэра Москвы Сергея Собянина. Автор статьи отметил, что положительные результаты работы на посту московского мэра могут стать основой его предвыборной кампании.

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина Хайнц в список возможных кандидатов на пост президента не причислил, так как американский журналист считает Мишустина «технократом».


Секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Хайнц считает потенциальным кандидатом на место российского лидера из-за схожести во взглядах с Путиным. Еще одной ключевой фигурой, претендующей на пост президента России, журналист считает губернатора Тульской области Алексея Дюмина, по мнению Хайнца, Дюмина уже долгое время прочат в преемники Путина.

Пятым политическим деятелем назван зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который ранее занимал должность российского президента.

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Папа римский сообщил об «очень темном времени»
02 ноября 2023, 11:49

Фото: istockphoto/uzhursky

Мир сейчас в состоянии войны, сообщил папа римский Франциск.
Причиной этому он назвал оружейную промышленность. Понтифик призывает Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, сообщает телеканалу RAI. По словам папы римского, война — это поражение, а все решения можно достигнуть диалогом.  

«На войне одна пощечина вызывает другую. Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — заявил понтифик.
По мнению Франциска, мы живём в очень тёмное время. Мир находится в состоянии войны. Инвестиции в оружейную промышленность на данный момент приносят наибольший доход. Также папа римский выразил сожаление, что антисемитизм всё ещё существует., несмотря на холокост и его последствия.

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#конфликт
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«Для русских коридора нет»: почему сектор Газа не выпускает россиян, что с заложниками
Россиян нет в списке иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа
02 ноября 2023, 11:37

Фото: iStock/Naeblys

1 ноября первая группа иностранных граждан покинула территорию сектора Газа. В список, составленный руководством палестинского движения ХАМАС, вошли граждане ряда стран, однако россиянам эвакуацию не разрешили. Редакция «Радио 1» расскажет, сколько российских граждан по-прежнему находится на территории анклава, и как Москва намерена вернуть россиян домой.

Небензя: у Израиля нет права на самооборону


Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна, которая оккупировала земли других государств не имеет права на самооборону. Соответствующее правило закреплено в заключении Международного суда ООН в 2004 году. Такой страной в настоящее время является Израиль. При этом США и их союзники требуют соблюдать гуманитарное право, что на самом деле оказывается лицемерием, подчеркнул Небензя.

Российский постпред подчеркнул, что Израиль имеет право на безопасность и может бороться с терроризмом, но вести войну с мирными жителями он не должен себе позволять.

Первая группа иностранцев покинула сектор Газа через КПП «Рафах»

 
Первые граждане иностранных государств покинули территорию сектора Газа через пропускной пункт «Рафах» первого ноября. Этому предшествовало решение палестинского движения ХАМАС. Эвакуация иностранцев обсуждалась неоднократно с египетской стороной, однако соглашения удалось достичь при участии в переговорном процессе Катара.

Эксперт Литовкин: Возможно, спецназ США участвует в военной операции Израиля
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Сектор Газа покинули граждане Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Японии. Также в список лиц, которые могут быть эвакуированы, вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций из ряда стран. Россиян в списке на эвакуацию не было.

По информации египетского телеканала, через КПП «Рафах» прошли около 400 человек с двойным гражданством и 45 раненых палестинцев.  

Россия готова эвакуировать 600 граждан из сектора Газа


Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что государство готово эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход. Дипломат сообщил, что российская сторона ведет переговоры с египетскими властями по поводу эвакуации россиян, которые продолжают находится на территории анклава.

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал Викторов.

Пленные россияне в секторе Газа

 
Российский посол сообщил, что в заложниках у членов палестинской группировки находится около шести человек. Викторов добавил, что Россия озвучивает беспокойство относительно судьбы удерживаемых на территории анклава граждан палестинской стороне, и они учитываются.

«Наши озабоченности на 100% учитываются нашими контактами, с которыми мы работаем», — сообщил Викторов.

О катастрофической ситуации в секторе Газа сообщила россиянка, которая находится на территории анклава. В беседе с изданием «МК» она рассказала, что россияне ждут коридора для эвакуации, однако его пока нет. В регионе нет воды, электричества, еды, добавила женщина. 

Последние новости войны в Израиле


Члены палестинской группировки ХАМАС сообщили о возросшем числе пострадавших в результате удара израильской армией по лагерю с беженцами. По информации боевиков, ранения получили 777 человека, 195 погибли. Под завалами здания продолжают находиться люди.

В Великобритании цинично объяснили число погибших детей в секторе Газе
В Великобритании цинично объяснили число погибших детей в секторе Газе

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких десятков боевиков группировки ХАМАС в результате ночных ударов по сектору Газа.

Израильская армия сообщила о запуске ракеты со стороны Ливана. Ответным действием ЦАХАЛа стал массированный обстрел места пуска снаряда.

Первая линия обороны в секторе Газа была прорвана израильскими военными. Информацию о прорыве подтвердил бригадный генерал ЦАХАЛа Даниэль Хагари. По его словам, израильская сторона провела серию атак с суши, воздуха и моря.

На территорию сектора Газа прибил 61 грузовик с гуманитарной помощью

Обострение территориального конфликта между Израилем и Палестиной произошел 7 октября, когда вооруженные боевики движения ХАМАС вторглись на израильскую территорию и начали наносить удары по военным объектам региона. Армия Израиля объявила о проведении наземной военной операции в секторе Газа в ответ на нападение группировки. 

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СМИ сообщили о шокирующем поведении украинских властей
AT: в правительстве Украины понимают, что проиграют в конфликте с Россией
02 ноября 2023, 11:13

Фото: iStock/JARAMA

На Украине массово воруют финансовую помощь западных союзников из-за осознания того, что страна проиграет в конфликте с РФ. Об этом пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.
По словам Шоуолтер, большинство украинских чиновников «делают заначки» на Кипре, в Монако и Швейцарии. Обозреватель пояснила, что это делается для того чтобы было легче сбежать из страны.

Она также добавила, что граждане Украины стремятся эмигрировать в Европейский союз. Шоуолтер предположила, что российские военнослужащие смеются и продолжают наступать, одерживая победу в этом конфликте.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. 

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#интервью
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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленского презирают на Западе
02 ноября 2023, 10:57

Фото: сайт Кремля

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского презирают на Западе. Об этом Макгрегор сообщил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
По мнению Макгрегора, в скором времени Зеленский может «улететь на одну из своих вилл в Венеции или Майами», так как практически все киевские союзники смеются над ним. Бывший советник главы Пентагона отметил, что поражение Украины в этом конфликте очевидно, потери со стороны украинских войск колоссальные. Макгрегор заключил, что Украина уже погибла, однако «мы будем продолжать отправлять ей многомиллиардную помощь ради поддержания лжи, что она жива».

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что западные государства и украинские националисты заставили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с РФ. 

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#украина
#зеленский
#рф
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Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ
Politico: США готовятся к возможным кибератакам из Ирана из-за поддержки Израиля
02 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Sashkinw

Власти США готовятся к возможным кибератакам со стороны Ирана на фоне поддержки Вашингтоном Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что кибератаки угрожают не только Вашингтону и Тель-Авиву, но и другим государствам, оказывающим поддержку израильскому правительству. Издание со ссылкой на заявления американских чиновников сообщает, что целью атак может быть повреждение критически важных систем, в том числе, водоснабжения и электроснабжения.

На данный момент власти США не обладают информацией, подтверждающей атаку Ирана на критически важные объекты инфраструктуры американского государства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана. 

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#блинкен
#иран
#израиль
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Лидеры Франции и Узбекистана Макрон и Мирзиёев прогулялись по ночному Самарканду
02 ноября 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева совершил прогулку по ночному Самарканду. Об этом сообщили в пресс-службе Мирзиёева.
Сообщается, что Макрон и Мирзиёев посетили архитектурный ансамбль Регистан, который находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава французского государства ознакомился с историей и особенностями достопримечательности.

Отмечается, что главы государств сфотографировались и отправились в историко-этнографический парк «Вечный город». 

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон начал свою поездку в Среднюю Азию с визита в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

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#рф
#узбекистан
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В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров
Экс-морпех: Запад и националисты заставили Зеленского отказаться от переговоров
02 ноября 2023, 10:06

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что западные государства и украинские националисты заставили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с РФ. Об этом Хо сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Хо, на Зеленского оказывают давление ультраправые, ультранационалисты, неонацисты, которые угрожают украинскому лидеру смертью, если тот предпримет любые шаги к мирному завершению конфликта. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете. Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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#переговоры
#украина
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В Мали бронемашина миссии ООН взорвалась на мине
02 ноября 2023, 08:56

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

Бронемашина миссии ООН подорвалась на мине, сообщается о 8 пострадавших миротворцев.
Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в соцсети Х сообщила о случившемся.
 
«Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао (город в Мали). Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао», —сказано в сообщении.
Это уже третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента её отбытия 31 октября.
 
8 октября полковник армии Мали Сулейман Дембеле заявил, что город Анефис и его окрестности освобождены от террористических группировок.

Ранее сообщалось, что около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, сообщил в эфире телеканала «Звезда» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их начнут вывозить, как только откроют границу.

«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем», — рассказал посол.
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Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с российскими пранкерами
Бывший премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Лексусом и Вованом
02 ноября 2023, 08:17

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонную беседу действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом он написал в Facebook*.

Он заявил, что неприятно осознавать, что протоколы безопасности итальянского правительства можно так просто обойти.

Напомним, пранкеры позвонили Мелони, представившись высокопоставленным африканским чиновником, и обсудили с ней конфликт на Украине. Говоря о Незалежной, Мелони выразила мнение, что от конфликта чувствуется сильная усталость Запада. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

«Содержание этого разговора смущает меня еще больше <...> Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — поделился экс-премьер.
Кроме того, в публикации Конте написал, что во время общения с пранкерами, Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам». Бывший премьер объяснил, что она продолжает осуществлять поставки оружие Украину, чем способствует эскалации конфликта, хотя понимает, выйти из ситуации нужно с помощью переговоров. Он заявил, что прежде всего Мелони не набралась смелости, чтобы выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая предложит решение путем диалога.

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