Фото: сайт Кремля
Автор статьи американского агентства The Associated Press Джим Хайнц предположил, что президент России Владимир Путин может не выдвинуть свою кандидатуру, по этой причине на его место придет другой человек.
Одним из потенциальных преемников главы российского государства Хайнц назвал мэра Москвы Сергея Собянина. Автор статьи отметил, что положительные результаты работы на посту московского мэра могут стать основой его предвыборной кампании.
Премьер-министра РФ Михаила Мишустина Хайнц в список возможных кандидатов на пост президента не причислил, так как американский журналист считает Мишустина «технократом».
Секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Хайнц считает потенциальным кандидатом на место российского лидера из-за схожести во взглядах с Путиным. Еще одной ключевой фигурой, претендующей на пост президента России, журналист считает губернатора Тульской области Алексея Дюмина, по мнению Хайнца, Дюмина уже долгое время прочат в преемники Путина.
Пятым политическим деятелем назван зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который ранее занимал должность российского президента.
Читайте также:
СМИ сообщили о шокирующем поведении украинских властей
Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине
США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин
Премьер-министра РФ Михаила Мишустина Хайнц в список возможных кандидатов на пост президента не причислил, так как американский журналист считает Мишустина «технократом».
Пятым политическим деятелем назван зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который ранее занимал должность российского президента.
Читайте также:
СМИ сообщили о шокирующем поведении украинских властей
Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине
США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин
Екатерина Коршунова