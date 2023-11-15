В США назвали самое глупое решение Байдена по Украине

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что самым необдуманным решением президента США Джо Байдена стало развязывание украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети X.
«Самым глупым решением администрации Байдена и конгресса стала Украина. Эта война проиграна, украинская нация уничтожается», — выразил своё мнение Макгрегор.
Он добавил, что Киев, по его подсчётам, лишился в ходе конфликта тысяч солдат ВСУ.
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