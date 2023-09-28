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В США назвали санкции против России провалом

Политолог Миршаймер назвал санкции против России просчетом США
28 сентября 2023, 05:42
Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер охарактеризовал ограничения, наложенные на Россию американскими властями, как неудачные.

«Мы думали, что сможем победить русских. Мы полагали, что наши санкции приведут Россию к коленям, но это оказалось неверным расчетом», - подчеркнул он.

Политолог также отметил, что Вашингтон «пользуется санкциями», и к моменту вмешательства в украинский конфликт США уже применяли ограничительные меры по отношению к половине стран мира. Тем не менее, Миршаймер подчеркнул, что анализ истории подобных санкций показывает, что они обычно не приносят желаемых результатов, особенно в случае с такими государствами, как Россия. Политолог оценил политику США как неуклюжую и призвал американские власти придерживаться своих собственных правил.

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#политолог
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Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины
Автор Monde Кауфманн: Запад бежит со всех фронтов из-за провала на Украине
28 сентября 2023, 05:47

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Согласно мнению обозревателя Monde Сильви Кауфманн, страны Запада проявляют стремление отступить с политического и военного фронта из-за неудач на Украине.
Автор статьи отметила, что вывод французских военных из Нигера спустя два года после отхода американских сил из Афганистана можно рассматривать как признак отступления НАТО. Согласно ее анализу, эти действия обладают как военными, так и политико-дипломатическими аспектами.

Кауфманн также отметила, что конфликт на Украине является частью этой тенденции и усугубляет ее последствия. По ее мнению, уход Запада на самом деле маскирует его подготовку к другим действиям. Она считает, что страны альянса будут вынуждены идти на компромиссы по некоторым вопросам из-за недовольства их политикой в Глобальном Юге. Украинский кризис, по мнению автора, только усилил эту тенденцию.

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#политолог
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Антонов рассказал о заинтересованности компаний из США в российском рынке
Антонов: В США штампуют списки из компаний, не желающих покидать РФ
28 сентября 2023, 05:27

Фото: сайт Посольства РФ в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведет список компаний, не желающих покидать российский рынок. Об этом сообщается в Телеграм-канале Посольства России.
«К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из РФ, даже ценой многомиллионных убытков. Штампуются списки «злостных нарушителей», не идущих на поводу у подстрекателей», — говорится в публикации.

Антонов добавил, что американские компании по-прежнему заинтересованы в российском рынке. При этом бизнесу США приходится сталкиваться с нарушенной логистикой, а также с экономическими операторами, не имеющими возможности проводить платежи на фоне действующих финансовых ограничений.

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Эксперт объяснил, как Запад пытается рассорить Китай и Россию
Эксперт Манкевич: Западные спецслужбы пытаются вбить клин между РФ и Китаем
28 сентября 2023, 04:04

Фото: iStock/ Ruma Aktar

Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что в настоящее время западные спецслужбы всеми доступными способами пытаются рассорить Россию и Китай, используя для этого откровенную ложь и дезинформацию. Об этом пишет РИА Новости.
«Поверьте, спецслужбы Запада спят и видят, чтобы нас с китайцами рассорить, вбить между нами клин. Они действительно просчитывают сейчас варианты, строят всякие модели, как это лучше сделать», — цитирует агентство слова собеседника.

Эксперт подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон активно используют для достижения своих целей пропаганду и дезинформацию.

«Тезис о постепенном превращении России в сырьевой придаток Китая родился именно в недрах ЦРУ весной нынешнего года», — сказал Манкевич, добавив, что с тех пор его повсеместно распространяют ангажированные СМИ и эксперты.

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#россия
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На Западе поставили Зеленского на место
Британский аналитик Бычинский заявил о начале вражды между Украиной и Западом
28 сентября 2023, 04:03

Фото: iStock/andriano_cz

В статье для Telegraph главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским.
Он отметил, что Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации и обратились к судебным искам через Всемирную торговую организацию, вместо того чтобы вести конструктивный диалог. Это действие, по мнению Бычинского, выходит за рамки простого отсутствия благодарности и фактически начинает вражду с верными друзьями Украины.

По его убеждению, «опрометчивый торговый спор» Украины с Польшей, Словакией и Венгрией стал «самой явной ошибкой» Зеленского.

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#зеленский
#ракеты
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Myśl Polska: Западные лидеры и Киев обвинят Польшу в поражении Украины
28 сентября 2023, 03:39

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Польский обозреватель Петр Панасюк заявил, что Киев в случае поражения Украины выдвинет обвинения в адрес Польши. Об этом пишет Myśl Polska.
Журналист отметил, что западная и украинская элиты уже определили виновника всех катастроф на территории Украины, и им станут вовсе не политики из США, Украины или Германии.

«Все указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины на Донбассе можно винить Польшу и поляков», — говорится в публикации.

Панасюк добавил, что в западных странах часть политиков давно прибывает обвинить в поражении Киева Варшаву, связав это с введением эмбарго на поставки зерна. При этом союзники Польши продолжают молча одобрять действия страны, подчеркнул обозреватель.

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#конфликт
#европа
#сво
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Стало известно об открытии США новых фронтов против России
Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ в Молдавии и на Южном Кавказе
28 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/Jon Rehg

Согласно информации издания Al-Watan, США, столкнувшись с трудностями в Украине, предпринимают усилия по созданию новых фронтов в своей конфронтации с Россией.
«США столкнулись с непростой ситуацией и, исходя из этого, администрация страны решает открыть новые фронты в борьбе с Россией, а именно, на территории Молдавии и на Южном Кавказе», — отмечает газета.
Издание подчеркивает, что Вашингтон не ожидал, что Россия сможет так успешно противостоять Западу, и, столкнувшись с этим, решает создать дополнительные направления конфликта вокруг России. Целью является истощение потенциала России.

Al-Watan также отмечает, что Запад сделал ошибку, полагаясь на Украину, так как, даже при поставках вооружений Вооруженным силам Украины, ее армия не способна сравниться с российскими войсками из-за значительного дисбаланса сил.

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#запад
#ракеты
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В Крыму заявили, что СВО поставит точку в агрессивной политике Запада
Константинов: СВО позволит поставить точку в агрессивной политике Запада
28 сентября 2023, 02:16

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что координация специалистами из США и Великобритании атак ВС Украины является проявлением агрессии. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня РФ противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Великобритании в украинских атаках на полуостров Крым является агрессией и говорит об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве», — цитирует агентство слова собеседника.

Константинов добавил, что западные страны делают ставку на затяжной украинский конфликт, относясь к гражданам Украины как к расходному материалу.

«Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надежных рубежей безопасности и ликвидация «украинской заразы» позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада», — заключил глава парламента полуострова Крым.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#страны
#крым
#сво
#рф
#украина
#всу
#великобритания
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Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО
Ким Чен Ын: Япония, Южная Корея и США сформировали азиатскую версию НАТО
28 сентября 2023, 01:48

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, что Япония, Южная Корея и США фактически создали «азиатскую версию НАТО», передает ТАСС.
По его словам, формирование «трехстороннего военного союза» между этими странами привело к появлению «азиатской версии НАТО», что, по его мнению, служит главной причиной возникновения конфликтов и агрессии. Ким Чен Ын также назвал это партнерство «самой серьезной угрозой».

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#нато
#кндр
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Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США
28 сентября 2023, 00:52

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден признал, что он не имеет готового плана для предотвращения шатдауна (остановка работы правительства). Он выразил неуверенность в отношении возможных действий, которые он мог бы предпринять для предотвращения этой ситуации. Об этом пишет РИА Новости.
«Если бы я знал, что делать, я бы уже это сделал», — сказал американский лидер.
Следует отметить, что возможный шатдаун может произойти к 1 октября.

Ранее агентство Moody’s предупредило, что потенциальная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может повлечь за собой снижение кредитного рейтинга страны. Шатдаун может случиться, если не будут приняты законопроекты о годовом финансировании правительственных органов, которые находятся на рассмотрении.

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