Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер охарактеризовал ограничения, наложенные на Россию американскими властями, как неудачные.
Политолог также отметил, что Вашингтон «пользуется санкциями», и к моменту вмешательства в украинский конфликт США уже применяли ограничительные меры по отношению к половине стран мира. Тем не менее, Миршаймер подчеркнул, что анализ истории подобных санкций показывает, что они обычно не приносят желаемых результатов, особенно в случае с такими государствами, как Россия. Политолог оценил политику США как неуклюжую и призвал американские власти придерживаться своих собственных правил.
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«Мы думали, что сможем победить русских. Мы полагали, что наши санкции приведут Россию к коленям, но это оказалось неверным расчетом», - подчеркнул он.
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