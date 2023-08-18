В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16

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Первые американские истребители F-16 могут прибыть на Украину в следующем году, однако их освоение потребует до пяти лет из-за отсутствия опыта у местных летчиков, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.
По словам генерала, Украина направляет на обучение пилотированию F-16 молодых летчиков с минимальным налетом.
Генерал также подчеркнул, что перед началом полетов украинским пилотам необходимо будет пройти курсы английского языка в Великобритании. Хекер считает, что формирование «нескольких эскадрилий» F-16 и доведение их до высокого уровня «готовности и профессионализма» потребует несколько лет.
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«Они должны будут потренироваться на самолетах с винтовыми двигателями, а затем отправятся во Францию для полетов на реактивных учебно-боевых самолетах Alpha Jet. Этот процесс занимает время... Поэтому истребители F-16 не появятся на Украине, по крайней мере, до следующего года», — отметил Хекер.
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Артем Кузьмин