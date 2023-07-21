В США назвали простой способ, как Киеву провозгласить победу

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Обозреватель Брэдли Девлин заявил, что Украина может говорить о своей победе до тех пор, пока страна остается на карте «хоть в каком-то виде».
Так американский колумнист прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что российская сторона якобы пыталась уничтожить Украину, но не смогла достичь своей цели.
Он добавил, что при этом пятая часть бывшей украинской территории в настоящее время контролируется Россией, а провал контрнаступления ВСУ был очевиден еще месяц назад.
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«Трактова Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с РФ будет включать потерю значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций по вступлению в НАТО или ЕС», — написал Девлин в своем материале для American Conservative.
«Единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина выигрывает войну, — это вопиющее искажение целей РФ, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы «уничтожить Украину», — заключил автор публикации.
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Диана Аванесян