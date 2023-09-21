В США назвали Украину лабораторией для военных

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Украина превратилась в лабораторию для военных специалистов. Об этом заявила помощник министра обороны США Мара Карлин в рамках своего выступления в Университете Рональда Рейгана.
По ее словам, многие детали становятся известными в тот момент, когда начинаются бои.
Она также выразила уверенность в том, что в противостоянии на территории Украины ведется отработка использования технологий искусственного интеллекта.
Напомним, украинские войска на протяжении нескольких месяцев осуществляют контрнаступательные операции. Командование ВСУ бросает в бой те бригады, которые прошли подготовку в странах НАТО. Также они вооружены произведенной на Западе техникой.
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«Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось. Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», - уточнила Карлин.
Напомним, украинские войска на протяжении нескольких месяцев осуществляют контрнаступательные операции. Командование ВСУ бросает в бой те бригады, которые прошли подготовку в странах НАТО. Также они вооружены произведенной на Западе техникой.
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Татьяна Лаврова