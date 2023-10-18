В США назвали виновного в ударе по больнице в Газе

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Журналист из США Джексон Хинкл в соцсети X заявил о причастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, сравнив звук на соответствующем видео со звуком «прилета» американских авиабомб JDAM.
«Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе», — пишет ХинклВо вторник, 17 октября, баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась удару. По данным Минздрава Газы, в результат атаки погибли более 500 человек, большинство из которых — женщины и дети. Израильтяне и палестинцы возложили вину за атаку друг на друга — армия Израиля заявила, что больницу поразила ракета, запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад», а МИД Палестины утверждает, что удар был нанесён израильской авиацией.
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