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В США назвали виновного в ударе по больнице в Газе

Журналист Хинкл заявил о причастности Израиля к удару по больнице в Газе
18 октября 2023, 03:12
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Журналист из США Джексон Хинкл в соцсети X заявил о причастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, сравнив звук на соответствующем видео со звуком «прилета» американских авиабомб JDAM.

«Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе», — пишет Хинкл
Во вторник, 17 октября, баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась удару. По данным Минздрава Газы, в результат атаки погибли более 500 человек, большинство из которых — женщины и дети. Израильтяне и палестинцы возложили вину за атаку друг на друга — армия Израиля заявила, что больницу поразила ракета, запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад», а МИД Палестины утверждает, что удар был нанесён израильской авиацией.

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#удар
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Жители Турции приступили к штурму американской военной базы Кюречик
18 октября 2023, 03:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

По данным Telegram-канала Shot, жители Турции начали штурм американской военной базы Кюречик, расположенной в городе Малатье.
В сообщении отмечается, что люди бросают камни в сторону военных и полиции, а силовики в ответ используют слезоточивый газ.



Протесты в разных странах Ближнего Востока начались после ракетного удара по больнице в секторе Газа. Демонстрации охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле, например, протестующие попытались приблизиться к израильскому консульству, требуя изгнания израильского посла из страны.

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Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат
Посол Хусни Абдель Вахид: больница в секторе Газа была предупреждена об атаке
18 октября 2023, 02:54

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид утверждает, что больницу в секторе Газа предупредили о надвигающейся атаке за несколько часов до её начала.
«Эту больницу предупредили за несколько часов до того, как её атаковали», — заявил посол в интервью испанскому телеканалу RTVE.
Во вторник Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась ракетной атаке. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате погибли более 500 человек, преимущественно женщины и дети. В ответ на это произошло взаимное обвинение между палестинцами и израильтянами: Министерство иностранных дел Палестины утверждает, что удар нанесли израильские самолеты, в то время как израильская армия заявляет, что больницу атаковала ракета, запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад».

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Удар по больнице в Газе попал на видео
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#больница
#армия
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Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
Генсек ООН Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа
18 октября 2023, 02:37

Фото: сайт ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш категорически осудил ракетную атаку по больнице в секторе Газа. Он заявил, что испытал ужас при мысли о сотнях погибших мирных палестинских граждан.
Кроме того, он выразил глубокое сочувствие семьям погибших. Генсек подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, больницы и медицинский персонал должны находиться под особой защитой.

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#больницы
#оон
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Медведев назвал ответственных за «преступный» удар по больнице в Газе
Медведев: ответственность за преступный удар по больнице в Газе несут США
18 октября 2023, 01:52

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал атаку на больницу в секторе Газа актом военного преступления и обвинил Соединенные Штаты в окончательной ответственности за это событие.
«Жестокая атака на больницу в секторе Газа, несомненно, представляет собой военное преступление. И окончательную ответственность за него несут те, кто цинично извлекает выгоду из войн в различных странах и континентах, расточая огромные суммы на вооружение и наращивая военный промышленно-комплекс. Это те, кто лжет о своей глобальной миссии в защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
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#преступление
#комплекс
#вооружение
#telegram
#медведев
#атака
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Байден отменил поездку в Иорданию
Белый дом: Байден отменил поездку в Иорданию
18 октября 2023, 01:08

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден отказался от планов посетить Иорданию.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Байден не поедет в Иорданию», — проинформировал журналистов один из чиновников Белого дома.

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#байден
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Боррель заявил о необходимости установить виновных в ударе по больнице Газы
Боррель: нужно установить и наказать виновных за удар по больнице в секторе Газа
18 октября 2023, 00:53

Фото: iStock/artJazz

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подчеркнул необходимость выявления и наказания тех, кто стоит за атакой на больницу в секторе Газа.
«Информация, поступающая из больницы Газы, лишь усугубляет ужас этой трагедии, разворачивающейся перед нашими глазами... Снова страдают невинные гражданские. Необходимо четко установить ответственных за это преступление и привлечь их к суду», — написал Боррель в социальной сети.
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#оон
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ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе
Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе
18 октября 2023, 00:33

Фото: istockphoto/WDnet

Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) заявила о своей причастности к инциденту в Брюсселе, сообщает агентство Рейтер.
Согласно данным агентства, второго числа организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе. Сообщается, что об этом заявили сами боевики.

Вечером 16 октября 45-летний гражданин Туниса по имени Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по троим шведским гражданам, находившимся в форме шведской сборной по футболу. В результате этого инцидента два человека погибли, а третий получил ранения. Позднее, когда он попытался скрыться, нападавшего застрелили сотрудники полиции. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.

Дополнительные сведения указывают на то, что бельгийская полиция задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации о его возможной связи с терроризмом в родной Тунис. Однако после проведения проверки его отпустили, несмотря на то, что с 2021 года он находился в Бельгии незаконно после отказа в предоставлении ему убежища. Проводится дополнительное расследование этих обстоятельств.

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Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе
Нетаньяху: израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа
17 октября 2023, 23:48

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что это дело рук варваров-террористов в Газе.
Он призвал мировое сообщество осознать, что те, кто жестоко убивает израильских детей, также ставит под угрозу своих собственных детей. Ранее министерство иностранных дел Палестины назвало удар по больнице в секторе Газа «пятном на совести человечества» и квалифицировало его как военное преступление и преступление против человечности.

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#россия
#преступление
#заседание
#оон
#посольство
#удар
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ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня
ХАМАС заявило о готовности отпустить гражданских заложников при прекращении огня
17 октября 2023, 23:45

Фото: iStock/timyee

Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что ХАМАС готов освободить всех гражданских заложников, если будет достигнуто прекращение огня.
Он подчеркнул, что из-за интенсивных израильских атак сейчас нет возможности для перевозки и освобождения заложников, и это станет возможным только после установления перемирия.

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#россия
#перевозки
#заседание
#оон
#посольство
#удар
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Достижения.рф