В США назвали злейшего врага ВСУ

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Предстоящий зимний период может представлять серьезное испытание для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это мнение выразила Марина Мирон в американском журнале The National Interest.
В частности, она отметила, что некоторые модели беспилотных аппаратов, такие как DJI Mavic, сталкиваются с трудностями при использовании в условиях низких температур, ветра или снегопадов. Кроме того, холодная погода может ограничить мобильность военной техники, повысить риск обморожений и затруднить выполнение разведывательных миссий.
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Артем Кузьмин