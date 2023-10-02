В США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС

Фото: kremlin.ru
Соединенные Штаты не ожидают, что российский лидер Владимир Путин приедет на саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэтт Миллер.
«Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь. Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно», - прокомментировал ситуацию Миллер.
На вопрос о том, будут ли на саммите присутствовать представители российской делегации он ответил уклончиво. По словам Миллера, США выполнят свои обязательства «страны хозяйки», однако, в то же время, будут продолжать придерживаться санкционных мер.
Читайте также:
Западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов
Экономист Сакс: Условия мира с Россией ухудшатся для Украины из-за разгрома ВСУ
Боррель назвал членство Украины в ЕС надежной гарантией безопасности
Евгения Парфентьева