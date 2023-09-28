В США не приняли две поправки о сокращении помощи Украине

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Палата представителей США не приняла поправки по сокращению финансовой помощи для Украины, представленные конгрессменами Мэттом Гетцем и Энди Биггсом. Такие данные приводит РИА Новости согласно проведенному голосованию.
Таким образом, против поправки об исключении финансирования Украины из проекта бюджета Пентагона, чего добивался конгрессмен Мэтт Гетц, проголосовали 330 законодателей, из них 117 республиканцев. При этом 104 республиканца проголосовали «за».
Кроме того, отвергнуто и предложение конгрессмена Энди Биггса, который предлагал исключить из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи. 93 законодателя высказались за полный отказ от помощи Киеву, однако 339 человек проголосовали против этой поправки, и она не прошла.
Напомним, консервативные республиканцы в США выступают против включения средств для помощи Украины в проект бюджета Пентагона. Они считают, что не стоит ставить на голосование вопрос о помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных.
Напомним, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.
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Кроме того, отвергнуто и предложение конгрессмена Энди Биггса, который предлагал исключить из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи. 93 законодателя высказались за полный отказ от помощи Киеву, однако 339 человек проголосовали против этой поправки, и она не прошла.
Напомним, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.
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Элина Позднякова