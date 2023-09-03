В США неожиданно высказались о НАТО и Путине

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НАТО может распасться к 2025 году из-за украинского конфликта и вероятного сближения США с главой российского государства РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Atlantic.
По информации издания, интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии США сильно разнятся. По этой причине европейцам следует готовиться к самостоятельной политике, если к власти придет Дональд Трамп.
В статье сообщается, что лидерам стран Европы пора планировать свои действия на ситуацию, при которой Белый дом разрушает Североатлантический альянс и стремится к сближению с главой российского государства.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что из-за опрометчивого решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия.
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В статье сообщается, что лидерам стран Европы пора планировать свои действия на ситуацию, при которой Белый дом разрушает Североатлантический альянс и стремится к сближению с главой российского государства.
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Екатерина Коршунова