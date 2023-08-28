В США новые регионы РФ признали российскими

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В американском журнале Newsweek новые регионы РФ, фактически, признали российскими.
Издание опубликовало статью под заголовком «Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль». В ней передали заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин собирается нанести ряд визитов в страны зарубежья этой осенью.
При этом, за последний год российский лидер посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым. В то же время западные страны официально не признают присоединение этих регионов к Российской Федерации.
Помимо этих регионов, осенью и зимой 2022 года Путин также посещал Узбекистан, Казахстан, Армению, Киргизию и Белоруссию. Видимо, эти постсоветские страны Newsweek также включил в состав России.
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При этом, за последний год российский лидер посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым. В то же время западные страны официально не признают присоединение этих регионов к Российской Федерации.
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Евгения Парфентьева