В США обеспокоились сверхмощным российским оружием

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Размещение гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомных подлодках проекта «Ясень» вызвало беспокойство у США, об этом пишет издание The Hill.
Авторы статьи сообщают, что власти США пытаются догнать в вооружении Россию и КНР, но им этого сделать не удается.
По информации издания, США серьезно обеспокоились тем, что Россия разместила гиперзвуковые ракеты на атомных подлодках. Отмечается, что такой тип вооружения способен двигаться со скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука. Ракеты также адаптированы к маневрированию.
Обозреватели издания обратили внимание на то, что США признают их опережение в оружии со стороны Пекина и Москвы.
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По информации издания, США серьезно обеспокоились тем, что Россия разместила гиперзвуковые ракеты на атомных подлодках. Отмечается, что такой тип вооружения способен двигаться со скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука. Ракеты также адаптированы к маневрированию.
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Анастасия Крестьянова