В США обеспокоились участием Китая в урегулировании конфликта на Украине

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Группа сенаторов направила главе Госдепа США письмо, где выразила обеспокоенность тем, что администрация президента страны Джо Байдена приветствует участие Китая в дипломатическом посредничестве по Украине.
Подобная политика Штатов в отношении Китая. По мнению сенаторов, может подорвать интересы США в украинском вопросе.
Они также отметили, что если позволить Китаю участвовать в востановлении Украины, то китайские инвестиции будут направлены на военный сектор, чего также нельзя допустить, по их мнению.
Кроме того, США намерены запретить частные и венчурные инвестиции в ряд компаний Китая, чтобы помешать ему создавать передовые технологии для армии. Об этом заявила газета The New York Times.
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«Участие Китая в ситуации на Украине значительно подорвёт интересы США, будущее Украины в Европе и в целом европейскую безопасность», — приводит RT текст обращения сенаторов.
Кроме того, США намерены запретить частные и венчурные инвестиции в ряд компаний Китая, чтобы помешать ему создавать передовые технологии для армии. Об этом заявила газета The New York Times.
«Администрация Байдена планирует опубликовать указ в среду. Так он пытается помещать Пекину создавать передовые технологии для своих вооруженных сил», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канале BRIEFLY.
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Мелисса Тимофеева