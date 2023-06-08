В США обвинили Блинкена в бесчеловечном отношении к украинцам

Фото: Фотобанк Московской области
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор пристыдил госсекретаря США Энтони Блинкена за бесчеловечное отношение к украинцам
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о «поражении» президента РФ Владимира Путина на Украине говорят о готовности Вашингтона и дальше приносить в жертву жизни украинцев. Своим мнением американский поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Так Макгрегор прокомментировал выступление Блинкена в Хельсинки. Глава Госдепа заявил, что убежден в «провале» российской стороны и выразил готовность поддерживать Киев столько, сколько это будет нужно.
Полковник увидел в этим словах стремление Соединенных Штатов затягивать конфликт, несмотря на огромные потери Вооруженных сил Украины.
Ранее Радио 1 сообщало, что МИД РФ призвал страны побуждать Киев и его западных спонсоров к мирным переговорам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Так Макгрегор прокомментировал выступление Блинкена в Хельсинки. Глава Госдепа заявил, что убежден в «провале» российской стороны и выразил готовность поддерживать Киев столько, сколько это будет нужно.
«Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение», — сказал Дуглас Макгрегор.
Ранее Радио 1 сообщало, что МИД РФ призвал страны побуждать Киев и его западных спонсоров к мирным переговорам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян