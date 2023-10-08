В США обвинили Украину в поставках оружия ХАМАС

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Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявил, что американское оружие, применяемое бойцами палестинского движения ХАМАС против Израиля, могло быть получено Афганистаном от Украины. Об этом она написала в социальной сети Х.
Грин призвала власти Израиля и США совместно отслеживать серийные номера всех вооружений из США, используемых бойцами ХАМАС.
Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
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«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян