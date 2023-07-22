В США объяснили «детскую месть» Зеленского

Украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко было вызвано истерикой Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, который много сделал для получения военной помощи от Британии», — считает журналист.
Он отметил, что это, к несчастью для Украины, является очередным признаком развития у президента Зеленского черты диктатора.
В пятницу, 21 июля, президент Украины уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который накануне подверг критике его слова о готовности ежедневно благодарить британского министра обороны Бена Уоллеса за военную помощь.
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Диана Аванесян