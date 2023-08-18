В США одобрили поставку HIMARS Австралии

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Американский госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже 22 РЗСО HIMARS и другого снаряжения на $975 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки за рубеж вооружений.
В оборонном ведомстве отметили, что заключение сделки позволит реализовать цели США в сфере нацбезопасности и внешней политики.
Пентагон подчеркнул, что продажа HIMARS Австралии не повлияет на базовый военный баланс в данном регионе.
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«Австралия – один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое местоположение этой политической и экономической силы в значительной степени способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. С точки зрения национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и сохранении сильного оборонного потенциала», — проинформировали в Агентстве.
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Диана Аванесян