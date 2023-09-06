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В США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, об этом сообщили в Пентагоне.
Снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.
США передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана.
Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям. К тому же, почва, на которой будут разрываться снаряды, будет отравленной и непригодной для эксплуатации на протяжении долгого времени.
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Евгения Парфентьева