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В США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном

Пентагон: США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
06 сентября 2023, 20:57
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

В США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, об этом сообщили в Пентагоне.
Снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.

США передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана.


Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям. К тому же, почва, на которой будут разрываться снаряды, будет отравленной и непригодной для эксплуатации на протяжении долгого времени.

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#украина
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Замглавы МИД России и посол Египта в Москве провели переговоры
Замглавы МИД Богданов и посол Египта Нагари обсудили развитие сотрудничества
06 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили развитие сотрудничества между странами. Об этом сообщает МИД РФ.
В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество России и Египта. Уточняется, что в решении вопросов были учтены итоги саммитов Россия-Африка в Санкт-Петербурге и БРИКС в Йоханнесбурге.

В том числе, была рассмотрена ситуация в Сирии и граничащих с ней стран.

Богданов и Нагари обменялись мнениями о многих вопросах, напрямую касающихся России и Египта.

Ранее сообщалось, что Россия, отказавшаяся продлевать зерновую сделку из-за несоблюдения Западом обещаний, решила самостоятельно совершать поставки в нуждающиеся страны Африки. В первую очередь Россия продала пшеницу Египту.

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#россия
#египет
#сотрудничество
#мид рф
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Байден расстроился, что не сможет встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20
Белый дом: ​​Байден разочарован планами главы КНР пропустить саммит G20 в Индии
06 сентября 2023, 21:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Американский лидер Джозеф Байден разочаровался отсутствием планов у главы КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Конечно, он (президент Байден) разочарован тем, что председатель Си не сможет поехать на G20 и он сам говорил об этом», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что пока не готов анонсировать предстоящие контакты США и КНР. 

Ранее Байден напомнил Си Цзиньпину, что Пекин полагается на западные инвестиции, а также сообщил о том, что из-за СВО с российского рынка ушли около 600 американских корпораций, поэтому китайская экономика в данный момент ещё более зависима от Запада, чем была российская.

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#сша
#китай
#g20
#саммит
#джозеф байден
#белый дом
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Байден намерен встретиться с Си Цзиньпином
Белый дом: Байден нацелен встретиться с Си Цзиньпином
06 сентября 2023, 20:36

Фото: kremlin.ru

В Белом доме прокомментировали планы президента США Джо Байдена встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.
Отметим, что Байден уже давно ищет встречи со своим китайским коллегой.

В настоящий момент, по словам Белого дома, лидер США нацелен встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, однако, состоится ли эта встреча - сейчас неизвестно. 

Ранее Байден напомнил Си Цзиньпину, что Пекин полагается на западные инвестиции, а также сообщил о том, что из-за СВО с российского рынка ушли около 600 американских корпораций, поэтому китайская экономика в данный момент ещё более зависима от Запада, чем была российская. 

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#белый дом
#китай
#сша
#саммит
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Стало известно о новом пакете военной помощи США Украине
Вашингтон выделяет пакет военной помощи Киеву на сумму $175 млн
06 сентября 2023, 20:32

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму $175 млн. Об этом сообщает Пентагон.
Кроме того, как передают «Известия», Вашингтон передаёт Киеву снаряды с обеднённым ураном для танков Аbrams.

До этого издание Politico со ссылкой на информированного чиновника американской администрации сообщило, что Белый дом объявит о первой поставке боеприпасов с обедненным ураном киевскому режиму. Так, отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена впервые направит Киеву неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи, состав которого вот-вот объявят.

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#сша
#украина
#боеприпасы
#политика
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РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна
06 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/Andrey Iudin

Москва и Анкара достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», - прокомментировал ситуацию Грушко. 

Он также отметил, что еще остался ряд важных вопросов, которые требуют доработки, такие как логистика и финансы. 

Если зерновая сделка буде возобновлена, то для ее успешного функционирования необходимо будет создать прозрачный механизм контроля перевозок. Такое мнение высказал сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.

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#зерновая сделка
#мид рф
#турция
#россия
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Политолог Кот прокомментировал визит жены Пашиняна на Украину
06 сентября 2023, 19:33

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Политолог Юрий Кот высказал мнение о том, что последние действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также визит его жены Анны Акопян на Украину для участия в саммите являются провокативными и толкающими России к агрессивным действиям.
«В последнее время Никол Пашинян очень активно включился в провокативную по отношению к России парадигму. Он пытается подтолкнуть к агрессивным действиям. Поэтому сегодняшняя поездка его супруги на собрание людей, обсуждающих психическое здоровье, лично меня наталкивает на мысль, что у самого Пашиняна с этим не все в порядке. Нужно быть по-настоящему сумасшедшим, чтобы тыкать палкой в спящего медведя!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кот.

Он добавил, что Ереван сейчас старается выполнять все указания Вашингтона и Лондона, пытаясь «исключить любое присутствие России», в то время как именно наша страна спасла армянский народ от геноцида со стороны турок.

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#саммит
#украина
#армения
#россия
#политика
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В подмосковном Центре наблюдения за голосованием проверили каналы связи с Мособлизбиркомом
06 сентября 2023, 18:52

Фото: Мособлизбирком

В Центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Московской области состоялось тестовое подключение и проверка каналов связи с Мособлизбиркомом и участковыми избирательными комиссиями Подмосковья. Тем самым кампания по выборам губернатора региона вышла на заключительную стадию.
Центр был создан по инициативе Общественной палаты Московской области к Единому дню голосования. Цели работы этого медиацентра – мониторинг ситуации в дни голосования во всех муниципалитетах, реагирование на жалобы и информацию о нарушениях. Всё это позволит решать возникающие проблемы, уточнять информацию, отвечать на подтвердившиеся нарушения, а значит, обеспечит главное – легитимность результатов всей кампании», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.  
В помещении медиацентра, расположенного в Одинцове, установлены 30 рабочих мест для общественных наблюдателей, представителей кандидатов и СМИ. У них будет возможность подключения к видеокамерам на конкретных избирательных участках.   Как говорится в сообщении, тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. Избирательная система Московской области готова к работе в дни голосования.
 
В регионе в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. 
 
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке. 

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#мособлизбирком
#выборы
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#едг
#участок
#московская область
#подмосковье
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Politico: США готовы объявить о первой поставке Киеву снарядов с обедненным Ураном
США будут поставлять на Украину боеприпасы с обедненным Ураном
06 сентября 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Белый дом в среду, 6 сентября, объявит о первой поставке боеприпасов с обедненным ураном киевскому режиму. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информированного чиновника американской администрации, который не пожелал назвать себя.
В публикации издания говорится, что администрация президента США Джо Байдена впервые направит Киеву неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи, состав которого вот-вот объявят. Ранее о готовящихся поставках снарядов с обедненным ураном из США на Украину также сообщало агентство Рейтер.

Москва уже направляла странам НАТО ноту из-за непрекращающихся поставок вооружений на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружения для киевского режима, станут законной целью для России. Министр иностранных дел РФ также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только накачивая Украину вооружениями, но и готовя кадры на территории Великобритании, Германии, Польши и других стран.

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#москва
#сша
#сергей лавров
#мид
#боеприпасы
#кадры
#администрация
#нато
#вооружения
#рф
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Кириллов: Обама продвигал биопрограммы США в других странах
РХБЗ: Обама участвовал в продвижении военных биопрограмм за рубежом
06 сентября 2023, 17:33

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама принимал участие в продвижении американских биологических программах в других странах с помощью Государственного департамента.
В руки Москвы попали доказательства в виде подтверждающих документов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», — подчеркнул Кириллов.

По словам Кириллова, Вашингтон уделял особое внимание странам Ближнего Востока, а именно, Ираку, Йемену, Иордании; Индонезии, Филиппинам, Кении, Марокко, Уганде. Отдельно в документации упоминается и Украина.

Ранее военачальник также заявлял, что США начали поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии.

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