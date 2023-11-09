В США официально заявили о передаче КНДР России оружия для СВО

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КНДР передает России военную технику для проведения специальной военной операции на Украине, при этом Москва может помогать Пхеньяну с баллистическими ракетами. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с южнокорейским коллегой Пак Джином.
Блинкен рассказал, что на встрече с Джином они обсуждали меры для давления на Москву, которая, по их мнению, поддерживает Северную Корею в области баллистических ракет.
Он добавил, что США совместно с другими странами будут противодействовать попыткам России приобрести военную технику у КНДР и у какого-либо вообще государства.
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«Мы видим, как КНДР предоставляет военную технику для военных действий в Украине. Мы также видим, как Россия предоставляет технологии и поддержку КНДР для ее собственных военных программ. Это вызывает беспокойство за безопасность Кореи и корейского полуострова», - заявил Блинкен.
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Элина Позднякова