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В США официально заявили о передаче КНДР России оружия для СВО

Блинкен: КНДР передает РФ военную технику для спецоперации на Украине
09 ноября 2023, 10:54
Фото: iStock/Jon Rehg

Фото: iStock/Jon Rehg

КНДР передает России военную технику для проведения специальной военной операции на Украине, при этом Москва может помогать Пхеньяну с баллистическими ракетами. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с южнокорейским коллегой Пак Джином.
Блинкен рассказал, что на встрече с Джином они обсуждали меры для давления на Москву, которая, по их мнению, поддерживает Северную Корею в области баллистических ракет.

«Мы видим, как КНДР предоставляет военную технику для военных действий в Украине. Мы также видим, как Россия предоставляет технологии и поддержку КНДР для ее собственных военных программ. Это вызывает беспокойство за безопасность Кореи и корейского полуострова», - заявил Блинкен.


Он добавил, что США совместно с другими странами будут противодействовать попыткам России приобрести военную технику у КНДР и у какого-либо вообще государства.

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#сша
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#кндр
#блинкен
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Песков призвал Украину понять, что победить Россию на поле боя невозможно
09 ноября 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Украина с США должны понять, что одержать победу над Россией на поле боя невозможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Накануне депутат чешского парламента Радован Вих заявил, что у Украины нет шансов одержать победу над Россией. По его словам, Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа. Он также считает, что боеспособность ВСУ практически иссякла. Вих отметил, что у Киева уже на исходе людские и финансовые ресурсы, а страны Запада уже теряют желание бесконечно помогать Украине. Таким образом, чешский депутат уверен, что все эти факторы играют на руку России.


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#украина
#всу
#киев
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«Похож на наркомана»: в США заметили странности в интервью Зеленского
American Thinker: Зеленский обратился к Трампу от отчаяния
09 ноября 2023, 11:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью NBC обратился к бувшему президенту США Дональду Трампу из-за отчаяния. Об этом сообщила обозреватель издания The American Thinker Оливия Мюррей.
По её словам, интервью было абсолютно обычным, однако чувствовалось усилившееся паническое отчаяние Зеленского. 

Мюррей утверждает, что Зеленский осознаёт риск «неминуемой катастрофы», поэтому и принял решение обратиться к Трампу. Украинский президент понимает, что у страны может быть судьба других государств, которые финансировались США, а затем ими же были устранены. 

Также журналистка добавила, что Зеленский начал скрытно угрожать западным странам, требуя предоставления Украине ещё большей финансовой помощи. 

«Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги», – заключила Мюррей. 

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#украина
#владимир зеленский
#дональд трамп
#сша
#интервью
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«Мы близки к третьей мировой»: Трамп сделал заявление о перспективах США
Трамп: США очень близки к третьей мировой войне
09 ноября 2023, 11:54

Фото: РИА Новости/ Александр Имедашвили

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки стали как никогда близки к третьей мировой войне.
Такое заявление Трамп сделал во время своей предвыборной гонки во Флориде. 

«Мы близки к тому, что страны не будет совсем. Мы также близки к тому, что мы будем втянуты в третью мировую войну, войну, которую никто даже не мог себе представить. Мы очень близки», - прокомментировал ситуацию Трамп. 

По мнению политика, человек, который не может спуститься со сцены не споткнувшись - не может отвечать за переговоры по ядерному оружию. 

Ранее сын Трампа заявил, что никто из простых американцев не поддерживает продолжение помощи Украине.

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#дональд трамп
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#президент
#война
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«Воспримет авансом»: как сын Кадырова за месяц получил пять наград и должность
Адам Кадыров пришел на награждение к главе КБР с золотым пистолетом
09 ноября 2023, 11:39

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров награжден орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». За последний месяц это его пятая награда. Редакция «Радио 1» расскажет, чем еще был награжден юный наследник Рамзана Кадырова и что известно о его званиях.

Сын Рамзана Кадырова пришел на награждение с золотым пистолетом


Адам Кадыров удостоен награды за вклад в «укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия». Орден был ему вручен главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. На церемонию награждения 15-летний сын главы чеченской республики пришел с золотым пистолетом в кобуре. Видео с торжественного вручения награды сыну, опубликовал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Эксперты по оружию предполагают, что пистолет, который находился при Адаме Кадырове австрийского производства марки Glock 34. Однако согласно действующему законодательству, граждане имеют право приобрести лицензию на оружие после достижения 18 лет. Также не исключено, что пистолет в кобуре сына чеченского главы может быть сувенирным.

По словам Кадырова-старшего, его сын старается быть похожим на своего дедушку, поэтому с юных лет особую важность придает значению религии и традиций.

«Я знаю, что Адам, который делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку, воспримет такую оценку как аванс. Приятно, что с юных лет он понимает», — прокомментировал награждение сына Рамзан Кадыров.

Кадыров пообещал увольнять чиновников, чьи дети не говорят на чеченском
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Какие еще награды есть у Адама Кадырова


6 октября Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он рассказал, что с самого детства сын чеченского главы проявлял лидерские качества и занимался саморазвитием.

По словам депутата, Кадыров-младший «не тратил время понапрасну», что позволило ему стать грамотным и всесторонне образованным. Делимханов выразил уверенность в том, что Адам принесет большую пользу народу и будет «жить интересами Отечества».

25 октября Адаму Кадырову был вручен орден «Дуслык», который был утвержден за вклад в укрепление межнационального мира. К награде 15-летнего юношу представил глава Татарстана Рустам Минниханов.

6 ноября кроме ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», Адам Кадыров был удостоен орденом «За заслуги перед Уммой» I степени.

Какую должность занимает Адам Кадыров


Сын главы Чечни 6 ноября был назначен на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы республики. Прежде министр нацполитики региона Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров-младший зарекомендовал себя как отважный патриот Родины и человек, который готов заступиться за религию. Депутат Адам Делимханов также прокомментировал назначение на государственную должность Кадырова и отметил, что он проявляет себя как достойный мужчина, для которого «честь и достоинство на первом месте».

Адама Кадырова называют хранителем священного писания


Адам Кадыров был объявлен хафизом в возрасте шести лет. Прежде Рамзан Кадыров рассказывал, что его сын выучил наизусть Коран, что по праву делает его хранителем Священного Писания мусульман. Глава республики отметил, что для малолетнего сына изучение книги стало непростой задачей, так как он еще не умел читать и писать на русском языке. Адам стал самым юным хафизом в России.
 

Baza: Закончена проверка по факту избиения Журавеля сыном Рамзана Кадырова
Baza: Закончена проверка по факту избиения Журавеля сыном Рамзана Кадырова

Сын Кадырова избил Журавеля в СИЗО

 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в сентябре опубликовал видеозапись, на которой видно, как его младший сын Адам наносит удары по голове и телу арестованного Никиты Журавеля, которому предъявлено обвинение в поджоге Корана. Отец несовершеннолетнего прокомментировал ролик и заявил, что гордится сыном и считает его героем всех мусульман.
 
Сторонник чеченского главы депутат Госдумы Адам Делимханов также назвал поступок юноши правильным и справедливым, подчеркнув, что для чеченца «нет ничего важнее религии».


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#рамзан кадыров
#коран
#сын
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«Блажен, кто верует»: Лавров ответил на слова Байдена о победе Украины
09 ноября 2023, 11:32

Фото: kremlin.ru

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на слова президента США Джозефа Байдена о том, что он всё ещё верит в возможность Украины вернуть утраченные территории.
«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят». - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Так точно саркастически ​Лавров ответил на громкое заявление Байдена в интервью для журналиста «Россия-1» Павла Зарубина. 

Вчера координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден всё ещё «абсолютно» верит в возможность Вооруженных сил Украины вернуть потерянные земли, даже несмотря на с треском провалившееся контрнаступление. 

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#украина
#сша
#джозеф байден
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Путин: Россия и Казахстан подготовили документы на сумму около ста миллионов $
09 ноября 2023, 11:10

Фото: kremlin.ru

Россия и Казахстан подготовили на подписание документы на сумму порядка ста миллионов долларов, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
По словам российского лидера, ​РФ и Казахстан подготовили на подписание документы, объём которых составляет порядка ста миллионов долларов, в рамках форума международного сотрудничества. 

9 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан, по приглашению главы страны Касым-Жомарта Токаева. Главы государств по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана.

Отмечается, что Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда».

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#казахстан
#владимир путин
#президент
#рф
#документы
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Сын Дональда Трампа заявил, что уже никто в США не поддерживает помощь Украине
09 ноября 2023, 10:59

Фото: iStock/ValleraTo

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший заявил, что никто из простых американцев не поддерживает продолжение помощи Украине.
С таким заявлением Трамп-младший выступил в ходе предвыборной гонки своего отца во Флориде. Обратившись к собравшимся он спросил, считает ли кто-нибудь военную помощь Украине одним из трёх или хотя бы десяти важнейших приоритетов для США. 

«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто», - подчеркнул произошёдшее Трамп-младший. 

Отмечается, что в ответ на свой вопрос он также услышал свист и недовольные возгласы.

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#сша
#помощь
#финансирование
#дональд трамп
#украина
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Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
09 ноября 2023, 10:50

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в резиденции «Акорда», где сегодня состоятся российско-казахстанские переговоры.
РИА Новости пишет, что Владимир Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. Сегодня пройдут переговоры, по итогам которых будут подписаны совместные документы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обеим странам предстоит «сверка часов» по всему комплексу отношений Москвы и Астаны. Президенты обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы: с начало в узком, а затем в расширенном составах делегаций.

Также президенты по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана. Его темой станет сельское хозяйство как основа сильной экономики. Мероприятие пройдёт в Костанае.  

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#владимир путин
#политика
#казахстан
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«Может быть следующим»: На Западе считают, что смерть Частякова была сигналом Залужному
Weapons and Strategy: Смерть Частякова могла быть сигналом для Залужного
09 ноября 2023, 10:48

Фото: iStock/Soumen Hazra

Смерть помощника главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного Геннадия Частякова могла быть сигналом для Залужного, об этом пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Weapons and Strategy.
«Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим», - прокомментировал ситуацию Брайен.

По его мнению, убийство могло произойти после интервью, которое Валерий Залужный дал британскому изданию The Economist. В нём главнокомандующий заявил, что уже не надеется на положительный исход на театре военных действий для ВСУ. 

Брайен также предположил, что сейчас на Украине происходит явная борьба за власть между президентом Владимиром Зеленским и высшим военным руководством страны. 

Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые. Следствие на Украины назвало основной версией его смерти несчастный случай.

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