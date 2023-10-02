В США осознали, что надежда на позитивный исход для Украины тает на глазах

«Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в процесс выборов Словакии», - сказано в опубликованном документе.

МИД Словакии вызвал российского посла в республике из-за высказывания главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина во время действовавшего в Словакии перед состоявшимися в субботу парламентскими выборами моратория, который запрещает проводить предвыборную агитацию.МИД Словакии призывает Россию прекратить дезинформационную деятельность, которая направлена против Словакии. Такие действия, по мнению ведомства, подрывают отношения между странами.Ранее заместитель председателя Еврокомиссии, ответственная за европейские ценности и прозрачность, Вера Юрова в интервью РИА Новости выразила обеспокоенность по поводу внушительного объема дезинформации, который сопровождал последние парламентские выборы в Словакии.Заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнула, что анализ результатов опросов и информации от различных источников свидетельствует о неслыханном количестве дезинформации, которое проникло в информационное пространство Словакии во время выборов. Она отметила, что это включает материалы от ультраправых и других источников.Юрова, однако, не дала конкретных данных о том, как именно дезинформация могла повлиять на исход голосования. Она также выразила поздравления победившей на выборах партии Smer и партии Progresivne Slovensko (PS), которая заняла второе место.