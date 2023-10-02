В США осознали, что надежда на позитивный исход для Украины тает на глазах

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Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор, заявил экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Kim Iverson.
«Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24 миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?», - прокомментировал ситуацию Сакс.
По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах.
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