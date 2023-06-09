В США осудили Байдена за предъявленные Трампу обвинения

Фото: сайт Кремля
Маккарти назвал ситуацию «мрачным днем» и осудил действия текущего президента Джо Байдена, заметив, что ему кажется немыслимым, чтобы президент выдвигал обвинения против своего главного политического оппонента.
Кроме того, Маккарти утверждал, что Байден хранил секретные документы у себя дома на протяжении многих лет. Он также выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул свою веру в верховенство закона.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что был уведомлен через своих адвокатов о том, что ему предъявлены обвинения, связанные с хранением секретных документов. Также он получил приглашение в суд в следующий вторник.