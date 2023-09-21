В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД

Фото: Минобороны РФ
Стратегические бомбардировщики Ту-160 получили новейшие российские крылатые ракеты Х-БД с потенциальной дальностью стрельбы более 6,5 тысячи километров, написал обозреватель Томас Ньюдик в американском издании The Drive. Он отметил, что эта дальность позволяет им атаковать цели в Европе из внутренних районов России.
Автор замечает, что информации о новой ракете пока немного, но предполагает, что она, возможно, базируется на ракете Х-101/102, которую она должна заменить. Кроме Ту-160, новую ракету могут использовать с перспективным авиационным комплексом дальней авиации ПАК ДА.
По мнению обозревателя, Х-БД, как и Х-101/102, может обладать низкой радиолокационной заметностью и, возможно, достигла большей дальности благодаря миниатюризации внутренних компонентов, изменению топлива, усовершенствованию двигателя и аэродинамической конструкции.
Томас Ньюдик также предполагает, что Х-БД находится на стадии государственных испытаний и официально еще не принята на вооружение. Он также указывает на возможное развертывание стратегических бомбардировщиков с этой новой ракетой в арктическом регионе, возможно, как часть потенциальной стратегии направленной против Северной Америки.
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По мнению обозревателя, Х-БД, как и Х-101/102, может обладать низкой радиолокационной заметностью и, возможно, достигла большей дальности благодаря миниатюризации внутренних компонентов, изменению топлива, усовершенствованию двигателя и аэродинамической конструкции.
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Артем Кузьмин