В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД

Стратегические бомбардировщики Ту-160 получили новейшие российские крылатые ракеты Х-БД с потенциальной дальностью стрельбы более 6,5 тысячи километров, написал обозреватель Томас Ньюдик в американском издании The Drive. Он отметил, что эта дальность позволяет им атаковать цели в Европе из внутренних районов России.