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Открытое попрошайничество президента Владимира Зеленского указывает на его отчаяние. Так считает бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
«Это абсолютное отчаяние, вы видите это по президенту Украины. Зеленский публично просит деньги. Это не то, что вы делаете открыто, вы говорите о таких вещах за закрытыми дверьми, иначе весь мир видит, насколько вы слабы», — заявил Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Он считает, что такое поведение украинского лидера только усугубит уже существующие проблемы, подчеркнув, что у Украины нет ни политического, ни экономического, ни военного будущего.
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