В США отвергли возможный разлад НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не ожидают разлада среди участников НАТО из-за решения передать Киеву кассетные боеприпасы.
«Мы не слышали, чтобы люди ставили под сомнение единство коалиции, теряли уверенность в том, что США играют жизненно важную и позитивную роль в качестве лидера этой коалиции», — цитируют «Известия» слова Салливана.
Он добавил, что поставка кассетных боеприпасов Украине будет ограничена рядом условий. В том числе, Киев обязуется не применять такие боеприпасы на территории России.
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Диана Аванесян