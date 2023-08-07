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В США ожидают визит главы МИД КНР

В Госдепе США заявили, что ожидают визит главы МИД КНР
07 августа 2023, 21:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Вашингтоне ожидают визита нового министра иностранных дел Китая Ван И, заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга.

«Я дам официальным лицам КНР самим огласить детали своей поездки, однако наши ожидания состоят в том, что (министр) посетит США и примет участие во встрече с госсекретарем, которая изначально была запланирована с его предшественником», - прокомментировал ситуацию Миллер.

Ранее Миллер заявил, что мирные переговоры по Украине с Россией не ведутся, поскольку Москве это не интересно. Он также подчеркнул, что США готовы поддержать любую возможность дипломатического решения этого конфликта.

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#сша
#китай
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Захарова обвинила Госдеп США во вранье
Захарова заявила, что слова представителей Госдепа США об отказе России в диалоге по Украине – вранье
07 августа 2023, 22:12

Фото: РИА Новости/МИД России

Заявление Госдепартамента США о том, что Россия, якобы, отказывается от диалога по Украине – это вранье, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что мирные переговоры по Украине с Россией не ведутся, поскольку Москве это не интересно. Он также подчеркнул, что США готовы поддержать любую возможность дипломатического решения этого конфликта.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», - прокомментировала ситуацию Захарова.

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#мария захарова
#сша
#украина
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В Литве обсудят вопрос введения всеобщего призыва
07 августа 2023, 20:39

Фото: iStock/NejauPhoto

Литовские власти задумались над вопросом введения всеобщего призыва на службу в армии.
Об этом сообщил депутат сейма республики Лауринас Кащюнас, пишет  ТАСС.
 
«Президент поддерживает идею отказа от отбора на срочную службу на основе принципа компьютерной лотереи и выступает за всеобщий призыв», —так прокомментировал ситуацию Кащюнас после встречи с главой государства Гитанасом Науседой.
Депутат подчёркивает, что в план осенней сессии парламента уже включили дискуссию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что после окончания конфликта на Украине гражданам этой страны могут запретить выезд за границу на 3 года.

6 августа данную меру предложил руководитель украинского Института будущего Вадим Денисенко. Он предлагает прописать в законодательстве, что выезд за границу мужчинам разрешён только для лечение и для военных.

В противном случае страна может лишиться миллиона украинцев.

«Сейчас за границей около 7 млн человек, вернётся половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет», —сказал Денисенко.
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#призыв
#солдаты
#армия
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Глава МИД Украины призвал США дать Киеву ракеты ATACMS
07 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/vadimrysev

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом говорится в телеграм-канале МИД Украины.
Отмечается, что в ходе разговора с Блинкеном Кулеба поблагодарил США за уже оказанную военную помощь.

Напомним, ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия.

Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий. 

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#сша
#помощь
#украина
#меры
#солдаты
#поставки
#нато
#всу
#ракеты
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Лидеры 23 стран пожелали вступить в БРИКС
Глава МИД ЮАР заявил, что 23 страны официально пожелали вступить в БРИКС
07 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе пресс-брифинга.
«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС, и еще больше неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС», - прокомментировала ситуацию Пандор.  

В числе этих стран: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.

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#африка
#саммит
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Более половины членов подмосковных УИК приняли участие в обучающих семинарах
07 августа 2023, 18:51

Фото: Мособлизбирком

Мособлизбирком в преддверии Единого дня голосования провёл очередное обучение с членами УИК. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.
Участникам семинара подробно рассказали о работе с интерактивным рабочим блокнотом, разобрали на практике техники контроля собственных эмоций. 
«Очень интересный формат обучения. Раньше не было заданий по взаимодействию с людьми. Будем стараться применять на практике механизмы, которые предложили спикеры. Интерактивный рабочий блокнот нам уже знаком. Это тоже очень удобно, особенно когда ты новичок», – поделилась зампред УИК №1014 города Коломны Кира Евсеева.
На этот раз участниками семинара стали члены участковых избирательных комиссий городских округов Воскресенск, Егорьевск, Зарайск, Коломна, Луховицы и Серебряные Пруды.
 Участие в обучении приняли уже более половины членов УИК Подмосковья. В ближайшее время планируется ещё пять подобных семинаров более чем для 1,5 тыс участников.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#подмосковье
#московская область
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МИД Китая озвучил свою позицию по Украине
Ван И: Китай будет занимать беспристрастную позицию по Украине
07 августа 2023, 18:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

КНР будет занимать беспристрастную позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ван И указал на то, что Китай будет озвучивать свое объективное мнение и продолжать продвигать мирные переговоры.  

Глава китайского го внешнеполитического ведомства отметил, что относительно украинского кризиса, КНР занимает независимую позицию и справедливую. По его словам, сторонам конфликта необходимо пойти на дипломатическое урегулирование кризиса.  

Он также отметил, что Пекин прилагает все усилия для политического решения вопроса по Украине.  

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#китай
#кризис
#лавров
#переговоры
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Зеленский пригрозил России уничтожением флота
Зеленский: Если Россия продолжит блокировать зерновой корридо в Черном море – Украина будет защищаться
07 августа 2023, 18:28

Фото: iStock/Bborriss

У России не останется кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью для Nacion.
«После блокировки зернового коридора... Украине приходится искать обходные пути. Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя... Украина будет защищаться. ... РФ должна понять, что... если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Ранее российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей.

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#владимир зеленский
#зерновая сделка
#украина
#флот
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Слуцкий: вмешательство и военная интервенция в Нигер приведет к большой африканской войне
07 августа 2023, 17:32

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти Мохамеда Базумы с помощью внешних сил могут привести к большой африканской войне. Об этом он сообщил в рамках внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР.
«В Нигере необходимо продолжать искать пути дипломатической развязки кризиса и возвращения в правовое русло», — заявил Слуцкий.

Он также отметил, что РФ не поддерживает насильственную смену власти и перевороты.

Напомним, ранее ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.

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#власть
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РФ выразила посольству Японии протест из-за «Форума народов ПостРоссии»*
МИД выразил посольству Японии протест из-за «Форума народов ПостРоссии»*
07 августа 2023, 17:13

Фото: iStock/iDymax

Россия заявила посольству Японии в Москве решительный протест в связи с проведением в Токио встречи «Форума свободных народов постРоссии»*. Соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического российского ведомства.
Протест был заявлен российской стороной 7 августа.

Отмечается, что причиной протеста стало то, что «Форум свободных народов постРоссии» признан на территории России нежелательной организацией, а ее участники внесены в перечень террористов и экстремистов. Также, в российском ведомстве отметили, что Японии не следует продолжать провокации, так как Россия будет вправе ответить на подобные действия государства. 

Власти Японии предоставили площадку для встречи в Токио участникам Форума, российский МИД расценил такие действия, как провокацию.

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*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.
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#рф
#япония
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