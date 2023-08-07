В США ожидают визит главы МИД КНР

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В Вашингтоне ожидают визита нового министра иностранных дел Китая Ван И, заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга.
«Я дам официальным лицам КНР самим огласить детали своей поездки, однако наши ожидания состоят в том, что (министр) посетит США и примет участие во встрече с госсекретарем, которая изначально была запланирована с его предшественником», - прокомментировал ситуацию Миллер.
Ранее Миллер заявил, что мирные переговоры по Украине с Россией не ведутся, поскольку Москве это не интересно. Он также подчеркнул, что США готовы поддержать любую возможность дипломатического решения этого конфликта.
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Евгения Парфентьева