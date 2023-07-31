В США озвучили главный страх Вашингтона

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Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад сильно боится проиграть на Украине. Об этом он рассказал в интервью Grayzone.
Политолог отметил, что обученные украинские военнослужащие и западные наемники не смогли прорвать линию российской обороны и понесли большие потери. Миршаймер уверен, что Запад подгоняет Украину в наступлении и поставляет различное вооружение, так как боится проиграть.
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Анастасия Крестьянова