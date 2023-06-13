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Самой серьёзной угрозой был назван Китай
Бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил в конгрессе о том, что сегодня самую серьёзную угрозу для доллара в мире представляет Китай.
По его словам, Россия, Китай и Бразилия стремятся «подорвать» роль доллара как мировой валюты и «разрушить» тем самым международную, в том числе, экономическую безопасность.
Особую опасность, при этом, представляет именно Пекин, который принимает активные меры для защиты своей экономики от возможных санкций, извлекая уроки из ситуации с применением ограничений в отношении России.
В то же время конгрессмен Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в «преступлении века», а именно, в участии в крупной коррупционной схеме совместно с украинской компанией Burisma.
Ранее американское посольство заявило, что правительство США выражает готовность вступить в переговоры с Россией по вопросу контроля над ядерными рисками и разработать механизмы регулирования вооружений, которые будут актуальны после 2026 года.
По его словам, Россия, Китай и Бразилия стремятся «подорвать» роль доллара как мировой валюты и «разрушить» тем самым международную, в том числе, экономическую безопасность.
«Они видят в этом способ сместить США с позиции лидера свободного мира. В ближайшей перспективе они хотят подорвать нашу способность использовать финансы в качестве инструмента обеспечения нашей национальной безопасности», — приводит RT мнение политика.
Особую опасность, при этом, представляет именно Пекин, который принимает активные меры для защиты своей экономики от возможных санкций, извлекая уроки из ситуации с применением ограничений в отношении России.
В то же время конгрессмен Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в «преступлении века», а именно, в участии в крупной коррупционной схеме совместно с украинской компанией Burisma.
«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — приводят argumenti.ru слова политика.
Ранее американское посольство заявило, что правительство США выражает готовность вступить в переговоры с Россией по вопросу контроля над ядерными рисками и разработать механизмы регулирования вооружений, которые будут актуальны после 2026 года.
Мелисса Тимофеева