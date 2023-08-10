В США планируют вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что действующий президент США Джо Байден вводит в заблуждение жителей Соединенных Штатов Америки высказываниями о том, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл в конфликте на Украине. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.