В США планируют вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС

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Комитеты по вооруженным силам конгресса США призвали вернуть на американские корабли и подлодки ракеты с ядерной боеголовкой, сообщает The Washington Post.
«Комитеты по вооруженным силам Сената и Палаты представителей хотят снова разместить крылатые ракеты морского базирования нового поколения, оснащенные ядерной боевой частью, на кораблях ВМС США», - прокомментировали ситуацию журналисты.
В WP напомнили, что окончательно убрать крылатые ракеты с кораблей ВМС США решил бывший американский президент Барак Обама в 2013 году. Сейчас же, по мнению конгресса, ракеты с ядерными боеголовками помогут в противостоянии России и Китаю.
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