В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»

Фото: iStock/vincent_ruf
Госдеп США на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что вагнеровцы хотят сходить на экскурсию в Польшу, ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
«Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — цитирует агентство слова представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.
Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» перебазированные в Белоруссию вагнеровцы, так как они хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву и Жешув (город в Польше, выполняющий роль перевалочной базы для военных поставок Украине).
Читайте также:
Политолог Марков прокомментировал слова Лукашенко о «вагнеровцах»
Путин и Лукашенко вместе посетили Валаам
На встрече двух лидеров Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления
Диана Аванесян